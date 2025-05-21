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卓永興稱9個旅遊熱點項目具「港味」可吸旅客　景點非全新但可帶來新體驗 (11:05)

「發展旅遊熱點工作組」昨日（20日）公布首階段推行的9個旅遊熱點項目，涉及5條路線和4個景點。領導工作組的副政務司長卓永興表示，旅客現時着重地道文化、要有「港味」，9個項目均可照顧到新常態下的旅客喜好及旅遊模式，認為項目均富有香港特色、有新意、「打卡」度高，能整體提升香港對旅遊的吸引力。對於近年出現「特種兵旅遊」，卓永興認為，旅客消費低除了因為自身經濟條件外，亦可能是覺得沒有商品適合購買，故香港要做到旅遊產品豐富，迎合不同種類旅客的喜好。

卓永興今早（21日）於港台《千禧年代》中表示，當局挑選旅遊熱點項目時，已接觸相關界別進行諮詢，考慮項目是否有吸引力、是否實際及可行，亦要顧及成本效益和可否在短期內推出。對於維園市集等部分項目並非全新，卓永興稱，雖然維園以往亦曾舉行藝墟等活動，但與新項目的規模不同，又指即使是一些固有的設施，如舊油麻地警署，透過開放地面層及復刻報案室等活動，已可為旅客製造全新體驗。

卓永興：會宣傳「文明旅遊」

他又表示，當局會就「四山」（即太平山西高山段、鳳凰山彌勒山段、大帽山及西貢海）作優化工程，包括種植主題植物、增建休息設施，並會優化山徑現狀。被問到會否因為太多訪客而造成山徑破損或製造太多垃圾，當局又如何做好維修保養，卓永興稱，會在山徑起點、平台位置，以及透過社交平台小紅書做好宣傳教育，強調要「文明旅遊」，相信旅客亦希望維持景點美觀，形容問題不嚴重、不感擔心。

工作經另一個推出的熱點項目為「舊城中環深度遊」，涉及中環至半山自動扶手電梯一帶，卓永興稱，會在自動扶手電梯沿途增設二維碼及指示牌等，指引旅客去周圍的景點，亦會推廣沿途的小店食肆及故事等，相信會相當吸引。至於業界是否有足夠人手應付，卓永興稱已向業界簡介9個項目，引述旅遊業議會表示會按需要增加就導遊的培訓工作。

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