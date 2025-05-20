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養和推院內檢測基因變異治療癌症　涵335種基因收費4萬元　至今服務20人 (22:19)

基因檢測有助確定癌症發病機制，養和癌症中心今（20日）開記者會指，去年11月推出「綜合性癌症基因組學檢測（CGP）」服務，可一次檢測335個與癌症相關的基因是否出現突變，亦是全港唯一一間由抽取、化驗及分析均在院內進行的私家醫院，有關服務收費4萬元。

養和指，CGP主要針對癌症期數較後或病情較複雜的患者，至今年4月已服務20名患者；過往同類型基因檢測一般是送至外國化驗，需等候一個月，現時可縮至兩周，病人可盡早接受治療。

養和團隊指，檢測基因突變在癌症治療中猶如「抽絲剝繭」，可為解構腫瘤及其發病機制提供關鍵線索，如部分肺癌病人是因表皮生長因子受體（EGFR）陽性基因突變引致，有機會可採用標靶藥物治療。養和在2013年便開始採用「次世代基因排序」技術，針對血癌、肺癌、腦癌、大腸癌及子宮內膜癌5種癌症，檢測基因突變情况。

CGP服務則是養和癌症基因檢測的優化，養和臨牀病理科及分子病理科主任馬紹鈞指，針對已擴散的晚期、復發及難治個案，CGP能找出靶點、配對治療，若患者檢測出癌細胞帶有特定基因突變，醫生便可制定更個人化的治療方案。其次CGP可評估後，即預測腫瘤對治療效果。另外，若腫瘤的基因特性並非完全固定，如產生抗藥性導致治療失效，CGP便可檢測基因變化，有助調整治療方案。

CGP針對癌症期數較後、復發或病情複雜的患者，養和放射治療部主任暨綜合腫瘤科中心副主任邱振中指，這些病人需要明確的治療方向，以更好控制病情。養和可在院內進行全方位癌症基因檢測，有助醫生清楚了解癌細胞的基因變異特性及突變組合，及時為病人配對相應的癌症治療。

63歲張先生於2023年復發非小細胞肺癌，一直服用口服標靶藥物，惟今年初血液癌症指標上升，亦出現胸痛，經CGP檢測發現發現癌細胞出現新的變異，令原本藥物失去其針對性和出現抗藥性。張先生後獲新標靶藥，病情好轉。

相關字詞﹕編輯推介 養和 癌症

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