前區議員陳劍琴「被退演、被投訴終止教學工作」　強調非個別事件望公眾知悉勿忽視 (20:00)

陳劍琴於社交平台撰文，提及於24小時內遇到兩件事，其一是其參與演出的舞台劇遭康文署審查演出名單，並要求劇團換走指定演員，否則會拒批本來已批出的場地；其二是其教學工作也因校方收到投訴信而被終止。

就康文署審查演出名單、以取消場地要求劇團換走演員一事，她指出康文署場地是開放予公眾，署方有責任解釋其做法是基於甚麼條例，也應該說明是否有某些人不可使用政府場地。至於院校收到投訴信，她說不清楚信中詳細內容，也不確定投訴人身份，只知道有人以學生角度寫信指她令學生不安。

陳劍琴表示，對講出「被退演、被投訴終止教學工作」兩件事也有擔憂，但更希望指出事情不合理，也擔心若然社會容許這類情况持續出現，往後會有更多人被剝奪本身應有的平等權利。

去年64前夕，警方國安處引用《維護國家安全條例》拘捕多人，陳劍琴是其中一人，其後獲准保釋。她坦言事後每次跟人合作前，也會考慮自己會否為人帶來影響，「這也是近年我感到很不舒服的位置，覺得自己要隱藏、被消失。」

「這些非不是單一事件。」她說這些事也不止發生於她身上，很多參與過政治或社會運動的人也有同樣經歷，並指在目前環境她要在香港生存不難，但若然要做繼續理想，空間則對細，希望令大眾知悉這些事情一直在發生，「我狀態還好，我比較心痛其他人。希望大家知道有一班人被壓迫，不要忽視。」