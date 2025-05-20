兩消防涉強姦案　次被告自辯稱事主事前有性暗示 (19:24)

次被告陳卓軒（現29歲）供稱，他在案發後已離開消防隊，現在當裝修散工。陳表示，2021年8月8日，他隨友人到酒吧消遣，初次認識X。當時X的打扮是佩戴鼻環，大腿有紋身，X亦自言「唔想拍拖，唔想建立長遠關係」。同月20日，陳應首被告李浩田（現約31歲）邀請下，到旺角帝京酒店房。陳、李及X在「喝酒遊戲」中表現興奮，X會嗲聲嗲氣，要求陳幫忙「頂酒」。

陳續指，3人休息期間，X到牀頭及坐在他與李之間。陳因見X穿短裙的模樣性感，遂伸手摸X的大腿內側，而X沒有拒絕。陳因為下體勃起，便入廁所內藉洗澡以「冷靜」自己。當陳返回牀上，X用腳尖及手觸碰陳的大腿內側，陳確信「X畀性暗示我」，才與X性交。陳又指，X配合他的動作，並且在情願下為李口交。

次被告認案發時有女友 認定屬結婚對象

在控方盤問下，陳同意他立志當消防員，因為想找一份「搵到錢又幫到人」的工作，他大專畢業後加入消防隊，曾報讀消防工程的兼職學位課程，希望投考消防隊長。陳同意，案發時他有女友，雙方都認定對方是結婚對象。控方詢問，陳會否帶女友出席同事間的消遣活動。陳對此表示不會。審訊明續。