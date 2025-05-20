時任懲教助理瞞債騙貸近90萬認欺詐候懲　至少30萬元貸款仍未還清 (19:23)

文偉傑，49歲，懲教署時任一級懲教助理；他原被控17項欺詐罪名，涉及申請17筆合共150萬元的貸款時作出虛假陳述，承認其中9項欺詐罪，另外8項相類罪名獲控方撤銷。

案情透露，被告於2020年9月至2023年9月案發時駐守東頭懲教所，先後多次向懲教署儲蓄互助社及多間財務機構申請貸款，包括於2020年11月向懲教署儲蓄互助社申請一筆9.4萬元的貸款，但在貸款申請表上隱瞞他未清還的貸款，最終獲懲教署儲蓄互助社向他批出該筆貸款。

被告又以相類欺詐手段，向三間財務機構申請另外八筆貸款，在貸款申請表上訛稱已披露所有債務，詐騙該三間財務機構向他批出八筆貸款共80萬元，每筆為數三萬元至逾14萬元。

廉署接獲懲教署轉介的貪污投訴，展開調查而揭發相關罪行。如被告在申請上述九筆貸款時披露所有債務，懲教署儲蓄互助社及該三間財務機構便不會向他批出該等貸款。調查發現，被告至今仍未還清上述貸款，涉款最少逾30萬元。

廉署發言人指，公務員隊伍是政府有效施政的支柱，公務員維持廉潔奉公因此至為重要。廉署一直透過宣傳教育，協助公務員保持高度誠信，並提醒公務員必須注意審慎理財，維護廉潔操守。