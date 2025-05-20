明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

南丫海難死因庭｜財利船廠工程部經理稱與董事對船隻尾艙規定理解不同　指海事處會把關 (19:21)

2012年南丫海難造成39死，死因研訊今（20日）。踏入第十日。財利船廠工程部經理張泉佑被重召作供，他認為只要「南丫四號」滿足「一艙入水不沉」的規定，即使尾艙少於船總長度一成，都可以接受。張泉佑承認自己的理解有別於財利董事羅愕瑩，「我唔清楚，佢有佢自己理解」，強調最終仍由海事處把關。庭上透露，將重召財利董事羅愕瑩作供。

死因庭首先傳召海事處時任高級驗船督察梁廣就，梁1995年12月初次檢驗南丫四號，主要驗上層建築，包括結構和喉管。除了驗船，梁亦被指派審閱圖則，並留下15項建議，交予時任驗船主任黃志堅。梁庭上確認撰寫15項建議，包括「所有從甲板通往氣管和艙口的圍板，高度為300亳米」。

遇難者家屬一方問，梁廣就驗船時有否留意圍板高度。梁稱不記得實際情况，但「用常理睇」當時或未安裝門框，無法量度圍板高度，而一般最後檢驗（final inspection）才會驗圍板。梁其後從新聞得知，南丫四號其中一圍板只有190亳米，他稱「可能有啲嘢你哋唔知」，例如驗船人員可能考慮過替代方案，即使建議列明所有圍板的高度，「咁大隻船，好多佈置會變，不停咁變」。

針對南丫四號不設「水密門」爭議，財利董事羅愕瑩早前供稱，若兩艙之間裝水密門，可能牴觸海事處的「船總長度一成」規定，遂決定不裝水密門。死因庭重召羅的下屬張泉佑出庭，解釋財利造船標準。張稱據他理解，財利不少船隻的尾艙，長度少於船總長度一成；財利內部無統一長度規定，主要跟隨海事處規範。張認為，海事處實際上無限制尾艙長度，他和羅愕瑩理解未必一致。

時任驗船督察何煥明負責2009年9月覆檢南丫四號，何稱事隔久遠，對驗船印象模糊。何指2014年與警方錄口供，僅和警員討論一兩小時，警員就整理成書面供辭；他起初對供辭有爭議，「為左快啲完事」沒有爭拗。

相關字詞﹕南丫海難 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞