南丫海難死因庭｜財利船廠工程部經理稱與董事對船隻尾艙規定理解不同　指海事處會把關 (19:21)

死因庭首先傳召海事處時任高級驗船督察梁廣就，梁1995年12月初次檢驗南丫四號，主要驗上層建築，包括結構和喉管。除了驗船，梁亦被指派審閱圖則，並留下15項建議，交予時任驗船主任黃志堅。梁庭上確認撰寫15項建議，包括「所有從甲板通往氣管和艙口的圍板，高度為300亳米」。

遇難者家屬一方問，梁廣就驗船時有否留意圍板高度。梁稱不記得實際情况，但「用常理睇」當時或未安裝門框，無法量度圍板高度，而一般最後檢驗（final inspection）才會驗圍板。梁其後從新聞得知，南丫四號其中一圍板只有190亳米，他稱「可能有啲嘢你哋唔知」，例如驗船人員可能考慮過替代方案，即使建議列明所有圍板的高度，「咁大隻船，好多佈置會變，不停咁變」。

針對南丫四號不設「水密門」爭議，財利董事羅愕瑩早前供稱，若兩艙之間裝水密門，可能牴觸海事處的「船總長度一成」規定，遂決定不裝水密門。死因庭重召羅的下屬張泉佑出庭，解釋財利造船標準。張稱據他理解，財利不少船隻的尾艙，長度少於船總長度一成；財利內部無統一長度規定，主要跟隨海事處規範。張認為，海事處實際上無限制尾艙長度，他和羅愕瑩理解未必一致。

時任驗船督察何煥明負責2009年9月覆檢南丫四號，何稱事隔久遠，對驗船印象模糊。何指2014年與警方錄口供，僅和警員討論一兩小時，警員就整理成書面供辭；他起初對供辭有爭議，「為左快啲完事」沒有爭拗。