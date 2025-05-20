高球協會會長所養犬隻咬傷他人　傷者稱當日被咬後更被狗主斥責 (19:17)

被告吳繩綱（Inge Shing Kon Kelvin）否認3項傳票控罪，包括一項容受一大型狗隻進入或留在公眾地方罪，以及兩項身為於公眾地方在沒有以帶牽引或加以控制下咬傷人的狗隻的畜養人罪。承認事實指，案發日期為2024年1月9日，涉案狗隻由被告飼養，牠是名為Charlie的啡色雄性拉布拉多犬，體重為29.4公斤。辯方不爭議被告的愛犬導致兩名事主受傷，但認為牠沒咬人，傷口可能是由抓或其他動作引致。

菲裔事主Cabaron Kelly Ugay供稱，她在案發日前已見過被告，更在2023年11月24日已被Charlie咬過，​導致左腹受傷。她稱，案發日她與另一名家傭各以狗繩牽着一隻由僱主Amy Lee所養的比熊犬到灣仔海旁散步，僱主也有同行。她在庭上哭着說，當她於案發日再次見到Charlie獨自站在她前方時，她怕再被牠咬，只好抱起比熊犬逃走。

Cabaron稱，當她跑到附近的安全島後，Charlie已跑到她左邊並咬她外套的領口，她說「No」（不要），但牠​又咬她腹部致受傷流血。她於是用家鄉話大叫「好痛」，僱主此時上前擁抱她。Cabaron稱，被告趕至安全島拉住Charlie的頸圈，並對她說：「What’s wrong with you ?（你怎麼回事） 」。她指僱主的手臂被咬傷，兩人報警後同被送院。