有旅客指開放油麻地警署具吸引力　盼增深度遊路線 (19:11)

馬來西亞旅客包菜、林小姐與兩名朋友原本在廣州旅遊，其間感到無聊，故來港一天，預計人均在港消費500至800元，主要買紀念品、衣服、冰箱磁貼。包菜說，受香港電視劇影響而到舊油麻地警署「打卡」，認為政府日後開放警署參觀，必可吸引她們再次來港，又指難在香港找地方坐下來，所以花費70元買「紅A」牌膠椅。林小姐則稱，本以為附近會售賣警署相關紀念品，但到達後方「摸門釘」，略感失望，建議附近日後常設紀念品店，希望能提供具警署特色的筆記本、雪櫃磁貼等紀念品。

來自浙江的大學生李小姐與同學來港4天，連同交通住宿，預計人均消費7000元。首次來港的李小姐說，因不熟悉香港，因此她根據網上攻略安排行程，包括到舊油麻地警署、天星小輪、「華嫂冰室」等。對於日後開放舊油麻地警署，她說往來浙江與香港需時，單靠開放個別地點未必吸引他們再次來港，建議增強宣傳深度遊路線及提供相關導賞服務，讓旅客深入了解文化。

深圳旅客劉小姐與朋友來港兩天，因網民推薦舊油麻地警署是必去「打卡」點，故特意前來。劉認為「香港路很多」，建議在「打卡」點附近增設座椅。至於政府提出「香港製造」工業旅遊與「四山」旅遊，她稱對香港的印象都是「吃吃喝喝」，若日後能推廣與內地不同的特色旅遊，相信能吸引更多旅客消費及過夜。