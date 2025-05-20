盧煜明今出席中大校長就職典禮　被問悼念六四稱校園活動要守法 (18:27)

至於內地教員人數比例持續上升，超越本地教員，是否違背國際化願景時，盧表示「國際化」不僅視乎教員出生地，亦要考慮教員曾在哪些地區接受教育或研究，儘管很多中大教師在內地出生，但亦接受過西方教育，認為可帶來全球視野。盧亦認為近年地緣政治的影響「有危有機」，例如可吸納更多海外專才，而中美關稅戰下購買晶片等先進儀器則「難一點」，舉例指中大深圳研究所，若要從美國購買儀器或試劑，部份價格或較以前昂貴。

段崇智缺席就職禮

履新至今已逾4個月的盧煜明，今日在典禮中先後以英文和廣東話致辭，亦提及有多名前任校長出席典禮，包括前校長李國章。對於上任校長段崇智今日缺席，他表示與段不時電郵聯絡，現時段身在外國故未有出席。

盧煜明致辭時，其中以廣東話提及自己在香港土生土長，在海外完成高等教育後加入中大並工作28年，形容中大是他「第二個家」。他指，中大創校至今62年，正身處風雲變幻的時代，時刻面對複雜而難以預測的環境衝擊，大學作為知識樞紐和人才搖籃，需對準目標，展現韌力，靈活應對風浪。

盧又表示，中大是一所綜合研究型大學，肩負著結合傳統與現代的使命，成為「中國與西方及至世界之間的橋樑」。他指，就任中大校長後的首要任務之一是制訂新的五年策略計劃，包括發展首間研究生書院，並將加強國際化，招募世界各地優秀的學生和教職員，並將繼續積極參與國際大學聯盟。