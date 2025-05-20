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政府公布九大旅遊熱點項目　包括開放舊油麻地警署、前紅磡鐵路貨運碼頭 (15:21)

「發展旅遊熱點工作組」今日（20日）公布首階段旅遊熱點落實項目，工作組組長、政務司副司長卓永興稱，現階段揀選9個有吸引力、短期內可推出且具本地特色的景點，涉及開放油麻地警署、前紅磡鐵路貨運碼頭供遊人參觀等。

卓永興透露，九個項目包括「香港工業品牌旅遊」、「維園市集」、「天馬紫花風鈴木園」、「特色社區之中環深度遊」、「特色社區之龍城深度遊」、「紀律先鋒巡禮」、「四山旅遊」以及「開放舊油麻地警署」、「發展前紅磡鐵路貨櫃貨運碼頭」。

卓永興表示，上述項目均具備香港特色、有新意且「打卡」性高，舉例工作組選取了中環、九龍城兩個社區，將透過藝術元素美化改造，並串連附近特色景點、店鋪、餐廳和酒吧，希望結合智慧旅遊，可令遊客深度探索和打卡的同時，同時帶旺周邊零售、餐飲消費。卓永興續指，開放舊油麻地警署後，旅客可感受老差館和影視名場面。

至於「四山旅遊」，他指早前四徑因電影熱度大增，工作組藉此提出更親民的「四山」——即太平山、鳳凰山、大帽山和西貢海，強調上述景點有獨特自然景觀、行走難度低、短途以及公共交通便利，亦能容納較多旅客。

卓永興另提及，政府將聯合旅遊業界打造可供旅客參觀消費的製造工業旅遊，並會發展前紅磡鐵路貨運碼頭作活動空間，供遊客270度欣賞打卡維港景色；此外，將在天馬公園打造紫花風鈴木園，打造觀賞片區，和中環海濱景區形成協同效應。

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