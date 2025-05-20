何永賢訪巴黎參觀社會住房、零碳社區等　盼加強兩地節能綠建合作 (14:16)

房屋局長何永賢昨日（巴黎時間19日）展開法國巴黎的訪問行程，包括參觀社會住房、零碳社區等。身兼房委會主席的何永賢指房委會新公營房屋發展項目設計均會進行空氣流通評估及微氣候研究，亦一直積極推動採用包括「組裝合成」建築法（MiC）、機電裝備合成法（MiMEP）、建築機械人等創新建築科技，減少物料浪費，令工程更環保，可見兩地在推動節能綠建的理念不謀而合，期望可加強相關合作。
何永賢參觀當地一個匯聚社會房屋、辦公室、商業零售、旅舍等的綜合發展項目的零碳社區Îlot Fertile，項目興建時利用可再生能源系統和創新建築技術，實踐低碳建築及提升建築物能源效益。何亦參觀一個正在修葺的社會住房項目，了解當地如何在居民繼續住在老舊社會房屋的情況下，把大廈翻新成為節能環保的建築，並向當地人分享房委會重建舊公共屋邨的經驗。
何永賢其後到訪布依格（Bouygues）建築集團總部大樓的建築創新中心，與集團主席兼行政總裁Pascal Minault及副行政總裁Pierre-Éric Saint-André會面，就最新智能建築科技、綠色建築、可持續城市發展等交流。何永賢指，布依格建築集團及旗下的香港寶嘉（Dragages Hong Kong）落戶香港多年，曾參與多項香港基建、政府建築和公營房屋工程，期望可以繼續攜手，推動業界邁入智能建造新紀元。