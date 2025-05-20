何永賢訪巴黎參觀社會住房、零碳社區等　盼加強兩地節能綠建合作 (14:16)

何永賢參觀當地一個匯聚社會房屋、辦公室、商業零售、旅舍等的綜合發展項目的零碳社區Îlot Fertile，項目興建時利用可再生能源系統和創新建築技術，實踐低碳建築及提升建築物能源效益。何亦參觀一個正在修葺的社會住房項目，了解當地如何在居民繼續住在老舊社會房屋的情況下，把大廈翻新成為節能環保的建築，並向當地人分享房委會重建舊公共屋邨的經驗。

何永賢其後到訪布依格（Bouygues）建築集團總部大樓的建築創新中心，與集團主席兼行政總裁Pascal Minault及副行政總裁Pierre-Éric Saint-André會面，就最新智能建築科技、綠色建築、可持續城市發展等交流。何永賢指，布依格建築集團及旗下的香港寶嘉（Dragages Hong Kong）落戶香港多年，曾參與多項香港基建、政府建築和公營房屋工程，期望可以繼續攜手，推動業界邁入智能建造新紀元。