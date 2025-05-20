西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」　衛生署醫生指有市民受報道影響而拒絕接種疫苗　醫生應傳正確信息 (14:38)

控方在開案陳辭稱，衛生署曾以電郵方式向蔡淑梅告知「免針紙」相關安排，並附上《就基層醫療中常見疾病的新冠疫苗接種暫擬指引》（下稱《暫擬指引》）連結。控方指出，該指引旨在協助醫生評估是否需要就病人的「禁忌症」或其他事項發出「免針紙」，認為蔡必然知悉向病人發「免針紙」的條件。

辯方向有份制定上述《暫擬指引》的嚴穎琳指出，衛生署旨在透過該指引，向醫生提供疫苗相關新資訊，協助他們作專業判斷，指引並非取締醫生提供醫學意見及診斷的角色；嚴同意，並形容指引為一份框架（framework）。此外，嚴確認，《暫擬指引》附錄未有涵蓋所有豁免接種疫苗的醫學條件，病人可以因《指引》無列出的情況，而被診斷為不適宜接種疫苗。

此外，嚴穎琳供稱，衛生署曾就接種疫苗的風險，徵集香港醫學組織聯會的意見，並透過聯會聯繫不同組織收集意見。嚴確認，香港精神科醫學院等組織，未有就接種疫苗的風險提供意見，而當時署方「冇再去主動去問」該些組織的意見。