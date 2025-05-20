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西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」　有個案免被起訴供稱求診僅兩分鐘即獲批 (19:30)

西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」，被控17項不誠實取用電腦罪，另與丈夫面臨洗黑錢罪，案件今（20日）在區院續審。有份制定疫苗接種指引的衛生署高級醫生嚴穎琳接受辯方盤問時指，署方留意到部分市民因傳媒報道，而對接種疫苗感到恐慌或猶豫，因此拒絕接種。在控方覆問下，嚴強調醫生有責任向有疑慮的市民傳遞「正確信息」，包括向他們指出接種後出現不良反應的情況屬「極少數」。

控方在開案陳辭稱，衛生署曾以電郵方式向蔡淑梅告知「免針紙」相關安排，並附上《就基層醫療中常見疾病的新冠疫苗接種暫擬指引》（下稱《暫擬指引》）連結。控方指出，該指引旨在協助醫生評估是否需要就病人的「禁忌症」或其他事項發出「免針紙」，認為蔡必然知悉向病人發「免針紙」的條件。

辯方向有份制定上述《暫擬指引》的嚴穎琳指出，衛生署旨在透過該指引，向醫生提供疫苗相關新資訊，協助他們作專業判斷，指引並非取締醫生提供醫學意見及診斷的角色；嚴同意，並形容指引為一份框架（framework）。此外，嚴確認，《暫擬指引》附錄未有涵蓋所有豁免接種疫苗的醫學條件，病人可以因《指引》無列出的情況，而被診斷為不適宜接種疫苗。

此外，嚴穎琳供稱，衛生署曾就接種疫苗的風險，徵集香港醫學組織聯會的意見，並透過聯會聯繫不同組織收集意見。嚴確認，香港精神科醫學院等組織，未有就接種疫苗的風險提供意見，而當時署方「冇再去主動去問」該些組織的意見。

濕疹患者獲蔡淑梅發「免針紙」免被起訴　供稱求診過程僅兩分鐘

曾兩度因「疫苗恐懼症」獲蔡淑梅發「免針紙」、獲豁免起訴的電腦程式員姚華昇以控方證人身份供稱，自己患有濕疹，其母心臟亦曾出現雜音，使他擔心接種疫苗後會有後遺症，而他「喺街度聽到」蔡「可以發免針紙」和提供疫苗相關諮詢，因此他住在馬鞍山，也選擇到蔡位於元朗的診所求診。

姚華昇憶述，2022年6月4日，他首次求診時，先獲安排量血壓。就診症過程，姚稱當時先向蔡講述其濕疹狀況、家族病歷，及表示擔心接種疫苗會出現後遺症和副作用後，蔡便稱「即係驚打針啦？」他答「係」後，蔡在電腦輸入資料，然後著他「出返去」，整個應診過程約兩分鐘，其間蔡沒就其濕疹狀況作詢問和檢查。姚說，他其後向職員繳付500元，並獲發一張有效期為3個月的「免針紙」。

就第二次應診過程，姚華昇供稱，他從網上討論區得悉，很多人在蔡的醫務所外排隊，因此他2022年9月2日早上6時半，便到診所外排隊。姚憶述，當時診所已「排咗好長龍，兜咗去後巷嗰邊」，估計約有50人在場，他輪候逾6小時後終獲應診。姚稱，他當時再向蔡提及自己患濕疹的情况和家族病歷，但蔡「冇特別回應」，便在電腦輸入資料及著他「出返去」，整個應診過程約1分鐘。姚說，他其後再向職員繳付500元，並獲發一張有效期為3個月的「免針紙」。

相關字詞﹕免針紙 西醫蔡淑梅 法庭 編輯推介

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