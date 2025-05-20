陳積志再回應申訴署下架資料否認失當　重申「電腦放太多資料一定會變慢」 (12:16)

本報上周披露申訴專員公署網站移除2023年前的調查資料、新聞稿及年報，並刪除市民以《公開資料守則》申訴個案的欄目，公署昨日回應稱，近年給予政府部門及公營機構的建議一般在兩年多內已落實，故2023年4月之前發布的調查報告已「不合時宜，甚或對公眾有所誤導」。申訴專員陳積志今日接受《有線新聞》訪問時再度解釋事件，稱公署有人提出「電腦放太多資料一定會變慢」，加上聽過有投訴指網站資料太複雜，不便市民申訴，「一按進去就去了資料庫，處理很久也無法離開。」他又重申相關資料不會刪除，亦否認做法失當。

公署提出，公眾要查閲相關檔案資料可先填寫表格，一般在10個工作天內回應，並要申請人親身到公署查閱。陳積志認為回應速度視乎申請人數，希望不需十天就可處理，又認為相關資料「過舊」，相信巿民「未必不一定要那麼急用」。不過，他未有表明查閱時能否拍照或取走資料，僅稱稍後有詳細安排，「巿民上來會明白怎樣做」，若有特殊原因，例如記者有足夠理據，需要盡快發表報道，則可「特別安排」。

陳又稱申訴專員公署主要職能為處理申訴，而非提供網站讓市民查閱舊報告，同時指公署2022年亦有類似做法，當時決定只保留近10年的資料，下架資料的幅度更大，認為公署並無，只是「針無兩頭利」。