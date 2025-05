連鎖餐廳海皇粥店早前突然結業。特首李家超認為,本港經濟經歷轉型期,指近期有部分商舖結業,但同時亦有不少新店開業(Some shops are closed while many are opened),又引述公司註冊數據指,截至去年底,本港註冊公司數目達到歷史新高,達146萬間,較前一年增加約2.9萬間,相信新興需求和消費趨勢逐漸成形,有信心會帶動本港GDP繼續增長。

李家超指,引進重點企業辦公室成功招攬了84家戰略企業,帶來超過500億港元的直接投資,並創造逾2萬個就業機會。投資推廣署亦協助企業在港設立或擴展業務,相關企業數目增長13%。他亦提及近期股市交投活躍,認為雖有不同產業在經濟轉型期期間會有起伏,但整體經濟仍會正面增長,政府亦計劃開拓新興市場,並派員訪問全球多個地區,尋找更多商機,相信維持信心、推動改革及提升競爭力屬度過轉型期的關鍵。