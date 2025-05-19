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李家超與國家海關總署長孫梅君會面　稱兩地合作協議能提升本港國際貿易地位 (22:12)

國家海關總署長孫梅君率團訪港出席世界海關組織亞太區首腦會議，其間與香港政府簽署多份合作協議，包括加強「單一窗口」合作安排、促進兩地肉製品和乳製品貿易等。特首李家超今日（19日）亦與孫梅君會面，李稱，有關協議促進內地與香港之間安全無縫的人流和貨物流，以至香港輸內地乳製品和肉製品等合作，相信能提升香港作為國際貿易、航運中心的地位。

商務及經濟發展局長丘應樺表示，「單一窗口」為業界提供一站式電子平台向政府提交各類報關和貨物清關所需貿易文件，簽署《「單一窗口」的合作安排》將推進兩地「單一窗口」對接。至於內地與香港貨物「一單兩報」，由原本覆蓋所有經陸路口岸從內地進口到香港的貨物，即日起將覆蓋所有經陸路口岸進出兩地的貨物。

環境及生態局今日則與國家海關總署簽署《香港輸內地肉製品檢驗檢疫和衞生要求備忘錄》和《香港輸內地乳品的合作安排》。環境及生態局長謝展寰指，有關安排實施後，符合上述協議所列明要求的香港製造肉製品和乳製品將可輸入內地，又指食安中心會與國家海關總署商討操作細節。

另外，香港海關與國家海關總署高層會晤，會後，香港海關長陳子達與深圳海關長鄭巨剛簽署備忘錄，以加強兩地海關陸路口岸的信息共享及協調機制，提升深港人流和物流的通關效率。

相關字詞﹕編輯推介 李家超 國家海關總署 孫梅君

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