港鐵「’TRAIN’ 出光輝每一程2.0」社會創新挑戰賽 中學生創新方案推關愛共融 (18:47)

今屆計劃以「創新無限·未來無界」為主題，吸引不同背景的學生參與。計劃安排一系列有關設計思維、科技應用、財商素養及創業精神的網上學習課程及工作坊，全面協助學生發展未來所需技能。

昨天（18日）舉行的社會創新挑戰賽中，12支隊伍晉級總決賽的提案，充分展現出對議題的深刻理解及實踐創意，不少提案構思結合港鐵的關愛共融措施及服務，利用港鐵的網絡及作為社區連繫平台的角色進一步推動社會共融。基督教香港信義會宏信書院、伊斯蘭脫維善紀念中學及嘉諾撒聖方濟各書院的提案獲選為本次四大社會共融議題的冠軍。其中嘉諾撒聖方濟各書院在傷健共融議題中提出開發一款專為自閉症譜系障礙人士設計的手機應用程式。該程式的構思旨在通過白噪音、情緒監測、緊急聯絡提示及紓緩小遊戲等功能，幫助自閉症人士在出行時感到更自在、減輕焦慮並提升自主能力。

嘉諾撒聖方濟各書院學生何卓瑤分享指，在這次比賽中她和隊員運用從工作坊學到的AI編程知識和演講技巧來構思提案，並在導師指導下，全面考慮了服務對象需求、項目可行性及財務可持續性等因素。她指這個計劃加深了他們對社會議題的理解，啟發他們未來更積極推動社會共融。

