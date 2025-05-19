明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」　控方擬呈全港醫生發免針紙數據稱被告等7人屬「黑名單」 (17:47)

西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」，被控17項不誠實取用電腦罪，另與丈夫面臨洗黑錢罪，案件今（19日）在區院續審。控方表示，擬呈遞一份載有全港醫生於涉案時段發出「免針紙」數量的試算表，以協助舉證，並提及表中有7名醫生被列入「黑名單」。辯方反對稱，法庭應純粹依據被告行為作判決，又批評控方早前沒披露該份「黑名單」，坦言一直不知悉背後有如此「驚人」的調查。

控方今傳召醫管局高級行政主任趙凱盈作證，並擬透過趙呈遞一份試算表，當中載有涉案時段全港參與「醫健通（資助）系統」的醫生，透過該系統發出的「免針紙」數目。

辯方今早指出，法庭應純粹依據被告的行為作判決，認為上述試算表中全港醫生發出的「免針紙」數目，跟本案「完全係irrelevant（無關）」，並會造成偏見，反對該表呈堂。

控方舉例解釋試算表內容稱，表中顯示，2022年9月3日，蔡淑梅發出的「免針紙」數目，佔全港醫生發出的「絕大部分」，力陳該表有助舉證；控方又提及，試算表載有7名「黑名單」醫生所發「免針紙」的數據。辯方聞言後進一步指出，「而家只係第一次聽到，原來係有呢個黑名單」，「唔知道原來有咁驚人嘅背後......背後有咁樣嘅動作或者調查」，質疑控方一直未有披露此事。

控方最終在上午休庭期間，進一步就製作試算表的過程，向任職醫管局電子健康紀錄特別職務組的趙凱盈錄取書面供辭。辯方下午收到該份供辭後，表示會容許控方繼續傳召趙作供，同時重申反對呈遞該試算表。

趙凱盈供稱，她曾應警務處要求，從中央疫苗接種資料庫擷取資料，包括參與「醫健通（資助）系統」醫生發出的「免針紙」數目。趙提到，當時7名醫生就發「免針紙」出現「特別嘅情況」，因此擷取數據時，把涉及該7人的數據「extract（抽取）咗出嚟」。

相關字詞﹕免針紙 法庭 新冠疫苗 編輯推介

上 / 下一篇新聞