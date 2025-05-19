西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」　控方擬呈全港醫生發免針紙數據稱被告等7人屬「黑名單」 (17:47)

控方今傳召醫管局高級行政主任趙凱盈作證，並擬透過趙呈遞一份試算表，當中載有涉案時段全港參與「醫健通（資助）系統」的醫生，透過該系統發出的「免針紙」數目。

辯方今早指出，法庭應純粹依據被告的行為作判決，認為上述試算表中全港醫生發出的「免針紙」數目，跟本案「完全係irrelevant（無關）」，並會造成偏見，反對該表呈堂。

控方舉例解釋試算表內容稱，表中顯示，2022年9月3日，蔡淑梅發出的「免針紙」數目，佔全港醫生發出的「絕大部分」，力陳該表有助舉證；控方又提及，試算表載有7名「黑名單」醫生所發「免針紙」的數據。辯方聞言後進一步指出，「而家只係第一次聽到，原來係有呢個黑名單」，「唔知道原來有咁驚人嘅背後......背後有咁樣嘅動作或者調查」，質疑控方一直未有披露此事。

控方最終在上午休庭期間，進一步就製作試算表的過程，向任職醫管局電子健康紀錄特別職務組的趙凱盈錄取書面供辭。辯方下午收到該份供辭後，表示會容許控方繼續傳召趙作供，同時重申反對呈遞該試算表。

趙凱盈供稱，她曾應警務處要求，從中央疫苗接種資料庫擷取資料，包括參與「醫健通（資助）系統」醫生發出的「免針紙」數目。趙提到，當時7名醫生就發「免針紙」出現「特別嘅情況」，因此擷取數據時，把涉及該7人的數據「extract（抽取）咗出嚟」。