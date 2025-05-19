中國文化研究院與騰訊基金會合作推教育遊戲APP　結合AI分析小學生普通話發音 (17:45)

由中國文化研究院與騰訊基金會合作推展的小學生普通話教育遊戲應用程式「趣學普通話」正式推出，最新應用程式版本運用人工智能（AI）作語句語音分析，並包括中華文化知識。基金會下月舉行港澳小學普通話線上挑戰賽，贏家將可到大灣區交流。中國文化研究院院長邱逸指，將視乎學生反應決定是否擴大規模至中學，未來盼為全港市民提供普通話教育。
「趣學普通話」遊戲應用程式去年推出，邀請約50多間本地小學試用，由AI即時評測學生的普通話發音，並提供分析報告。玩家完成練習後可收集獎勵。透過蒐集用家數據，邱逸指現時應用程式內置AI語音分析準確度、穩定性已大幅提升，分析時間亦大幅縮短，「少於一秒已知道（分析）結果」，較其他類似平台優勝。
同時，下月舉行的普通話線上挑戰賽賽區將首次由香港擴至澳門，開放予港澳逾500間小學參加，從中選出共40名得獎者到大灣區交流。
聖公會青衣主恩小學去年開始參與試用應用程式。該校普通話科主任高文慧表示，現時到國內交流機會多，學生需多使用普通話，因此更需提升普通話語言能力。她認為程式介面設計精美，遊戲元素有趣，引述學生表示「好好玩」，又認為AI糾音訓練及模擬情境對話可協助學生進步。
談到香港普通話教育情况，同場香港教育大學中國語言學系教授施仲謀認為，香港「普通話（教育）發展不太順暢」，需要民間團體在課室以外提供協助，又稱「普教中」並不普遍，認為仍需努力推廣普通話。他認為，趣味教學或成為本地普通話教育的發展方向，期待程式充分結合AI科技，提升學生普通話語文能力。