中國文化研究院與騰訊基金會合作推教育遊戲APP　結合AI分析小學生普通話發音 (17:45)

「趣學普通話」遊戲應用程式去年推出，邀請約50多間本地小學試用，由AI即時評測學生的普通話發音，並提供分析報告。玩家完成練習後可收集獎勵。透過蒐集用家數據，邱逸指現時應用程式內置AI語音分析準確度、穩定性已大幅提升，分析時間亦大幅縮短，「少於一秒已知道（分析）結果」，較其他類似平台優勝。

同時，下月舉行的普通話線上挑戰賽賽區將首次由香港擴至澳門，開放予港澳逾500間小學參加，從中選出共40名得獎者到大灣區交流。

聖公會青衣主恩小學去年開始參與試用應用程式。該校普通話科主任高文慧表示，現時到國內交流機會多，學生需多使用普通話，因此更需提升普通話語言能力。她認為程式介面設計精美，遊戲元素有趣，引述學生表示「好好玩」，又認為AI糾音訓練及模擬情境對話可協助學生進步。

談到香港普通話教育情况，同場香港教育大學中國語言學系教授施仲謀認為，香港「普通話（教育）發展不太順暢」，需要民間團體在課室以外提供協助，又稱「普教中」並不普遍，認為仍需努力推廣普通話。他認為，趣味教學或成為本地普通話教育的發展方向，期待程式充分結合AI科技，提升學生普通話語文能力。