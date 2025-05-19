男導師涉上門補習時非禮女童　事主稱多次阻止被告無果 (17:11)

被告為黃澤鵬（現年33歲，報稱興趣班導師）。承認事實指，事主X於2012年出生，與比她年長6歲的兄長及母親同住。辯方不爭議案發時為X補習的人是被告。

控方播放X於2023年錄取的錄影會面片段，X稱在她約5歲至10歲時，母親請朋友的兒子到家中為她及哥哥補習，對方與她住同一棟大廈，但被告多次趁她做功課出錯時親吻她的臉及嘴，又常伸手入她的衣服摸其胸部。她有推開他及說「唔好整我」，但對方沒回應。她指哥哥多次於案發時在場，惟他坐的位置背對她，所以沒目擊事件。

X續指，另一事件發生在她約8歲時，她洗澡期間有關浴室門但沒鎖門，被告突然進來後脫去短褲，並跑過來用手壓住她。她大驚下叫他走開，對方在沒回應下自行離開浴室。她稱到8至9歲時，有一晚被告闖入睡房，並用身體把她壓在雙層牀的下格、脫去她的外及內褲，再用舌頭舔她下體「舔咗好耐」。她感不適並用手推被告的腹部，他終自行出房。她指被告在她約10歲時最後一次非禮她，而她後來將事件告知母親，此後母親不再讓被告為她補習。

X以視像形式作供，在辯方盤問下，X指2至3歲起沒再見過生父，母親已與另一名男士結婚。X稱因內向而不喜歡表達感受，所以沒在被非禮後立即告訴他人。辯方問她，在被告闖入浴室的那次，她為何不嘗試離開。她說：「我嗰時畀佢嚇呆咗，佢又擋住個門口，咁我點出去呢？」