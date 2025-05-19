去年錄181宗山泥傾瀉報告　土力工程處檢視全港天然山坡評估風險 (16:07)

土力工程處副處長（港島）岑家華表示，筲箕灣耀興道上方山坡發生特大山泥傾瀉涉及其特殊地質結構，山體花崗岩石坡存在平行的剝蝕節理結構，暴雨期間天然河道和引水道氾濫，令大量雨水沖向下坡河道，再沿岩石節理滲入山坡，山體穩定性下降，最終引發山泥傾瀉。他續說，該天然山坡以往未曾有過山泥傾瀉紀錄，處方翻查過去約60年的紀錄，發現有兩成事故同樣發生在未有過山泥傾瀉的天然山坡，反映風險不容忽視。

岑家華指，土力工程處按研究結果制定一系列前瞻預防和策略部署措施，包括識別與耀興道山坡有類似地質狀况的天然山坡，即屬於花崗岩石坡、山坡上方有引水道溢流堰，及山坡下方有建築物和交通要道；處方發現3個相關天然山坡，包括大潭郊野公園近渣甸山和紫羅蘭山一帶，及畢架山近大窩坪，已納入「長遠防治山泥傾瀉計劃」作災害評估。岑強調不代表該3個山坡將發生山泥傾瀉，處方將先做實地評估，進行下一階段詳細研究。

土力工程處開發「智慧斜坡記錄冊」 利用大數據分析決定防治工程優次

岑家華又表示，現時的《斜坡記錄冊》只涵蓋人工斜坡，故會將全港天然斜坡納入記錄，涉及基本地理空間資料、山泥傾瀉紀錄及受其影響的設施，將有助分析及評估相關天然山坡是否存在較大風險，估計天然斜坡數量以十萬計，令處方工作量增33%，涉及山泥傾瀉的開支亦估算由每年約11億元增加到14至15億元。他亦指，土力工程處正積極開發「智慧斜坡記錄冊」，擴展數據庫的資料至防治工程、維修保養紀錄、山泥傾瀉紀錄等，以更有效利用人工智能及大數據分析，提升斜坡安全管理功能，決定防治工程的優次。

土力工程處亦優化「長遠防治山泥傾瀉計劃」，在作風險評估時加入考慮該斜坡對社會影響的因素，評估一旦發生山泥傾瀉時受影響的人口及估計交通受阻情况，有系統地分批將這類別的斜坡納入「長遠防治山泥傾瀉計劃」進行研究和鞏固工程。

另外，土力工程處將透過兩個低空經濟「監管沙盒」試點項目，探索利用配備遙感技術裝置的自動化無人機技術，在目標地區進行實時監測和收集數據的技術可行性，可適用於斜坡工程管理及斜坡監察，以及緊急應變。