南丫四號驗船督察未覺船隻缺水密門但否認失誤　「要我全部睇清楚係不切實際」 (15:36)

時任驗船督察、現為總驗船督察的陸漢英供稱，以往新入職的同事只會跟「師父」學習一個月，近年增設培訓，由資深同事擔任訓練主任教授驗船。就南丫四號「水密門」爭議，陸稱如果艙壁通道口缺乏水密裝置，並非常見情况；但他檢驗一艘建造多年的舊船，會信納同事以往驗船「已經做咗要做的嘢」，若無改動和拆毀痕跡，他不會留意有否裝水密門。

陸漢英負責南丫四號2005年6月及2009年8月的四年檢，他稱兩次驗船均參考外板展開圖（shell expansion plan）、剖面及艙壁圖（sections and bulkheads plan）等圖則。家屬一方問，圖則列明舵機房及油箱房之間設水密艙壁，為何陸無留意。陸表示，當時主要檢查船隻實况，不會逐一核對圖則的線條和名稱，加上他信納同事已完成結構檢查，只專注自己的任務。

家屬一方稱，陸起碼有兩次機會審閱圖則，會發現應設水密艙壁。陸回應，當時主要留意所需資料，如艙壁厚度，若要審視細節屬不切實際，「例如法庭（文件）咁多頁紙，係咪要我逐張睇呢？」陸強調每日檢驗不少船，「無可能一日做得哂」，否認自己沒有妥善驗船。

陸提及，海事處早年無要求員工帶圖則驗船，經過海難事件，驗船人員須帶圖則，核對船隻實况是否和圖則一致。港燈一方提出，驗船人員主要跟「師父」學習，以口頭傳授驗船準則，或產生不一樣的驗船制度。陸稱「只能夠話，每樣嘢都有少少不足」，終導致意外發生，強調驗船做法已有進步。