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中大醫學院與跨國團隊證內地抗癌藥「D3S-001」治療腫瘤成效顯著 (14:43)

中大醫學院早前領導跨國團隊作臨牀研究，證實內地藥廠研發的一款抗癌藥物「D3S-001」在治療多種因特定基因突變的實體腫瘤效果顯著，多於七成患者的腫瘤明顯縮小或完全消失。李樹芬醫學基金腫瘤學教授、中大醫學院副院長（科研轉化及創業）及腫瘤學系系主任莫樹錦指，新藥為患者提供新的治療希望，是次研究亦展示香港可與內地新型生物科技業界緊密合作，引領全球生物醫藥發展。

KRAS基因突變是多種實體腫瘤的常見致癌因素，如非小細胞肺癌、結直腸癌、胰臟癌，其中「KRAS-GI2C」為最常見亞型，約15%的非小細胞肺癌患者帶有此基因突變。莫樹錦指，約10年前醫學界發明第一代針對KRAS-G12C基因的標靶藥物，並於2023年註冊，但療效有限，「方向正確，但藥物不夠好」。

近年有內地的生物科技團隊研發出新一代KRAS-GI2C抑制劑D3S-001，旨在提高標靶抑制效率並克服癌症治療耐藥性。中大醫學院早前開展一期臨牀研究，研究分兩階段，第一階段共42名帶有KRAS-GI2C基因突變的晚期實體腫瘤患者參與，接受D3S-001每日一次口服治療，以測試安全性、耐受性和最佳劑量；第二階段則針對曾接受過第一代KRAS-G12C抑制劑，但病情惡化的非小細胞癌患者，共20人參加。

研究發現，D3S-001整體安全性良好，參與研究患者最常出現的副作用包括噁心和腹瀉，但程度僅為輕至中度。參加第一階段研究的42名患者中，整體客觀緩解率超過70%，即多於七成患者的腫瘤有明顯縮小或完全消失；另有97%的患者在治療後沒有出現惡化，6個月無惡化存活率亦達70%。至於曾接受過 KRAS抑制劑的患者中，D3S-001的整體客觀緩解率為30%；疾病控制率則為80%，顯示D3S-001 對耐藥患者仍有一定效果。

中大醫學院腫瘤學系副教授龍浩鋒指，結果顯示，D3S-001優於第一代KRAS抑制劑，尤其在結直腸癌中單獨使用即可達到高緩解率，無需結合其他藥物，突破現有藥物限制。另外，結果發現新藥能更快縮小病人的腫瘤，提及放射掃描發現病人在服藥6周後腫瘤已開始縮小。

莫樹錦：內地藥物研發踏新階段

莫樹錦指，內地藥物研發近年發展迅速，經歷了「Me-too drug」，即「做人有我亦有的藥物」階段、「Fast-follower，人有我做得更加好」及「First-in-class，在某類藥物中做得最好」，引述研究指內地的「First-in-class」藥物由2021年的418種升至2024年的836種。

莫續稱，香港致力發展生物科技，可在內地好藥走向國際的進程中發揮重要角色，以今次D3S-001為例，中大醫學院便聯絡世界不同地區的研究人員，開展跨國研究，強調香港應利用自身優勢，內聯外通。

至於下一階段研究計劃，莫樹錦表示，現時團隊仍在進行二期臨牀研究，希望能盡快獲資金支持，開展三期臨牀研究，探討D3S-001作為第一線治療的效果。

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