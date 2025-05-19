尚海龍就管理疏忽致歉　承認以立法會辦公室作公司註冊地址行為「越界」  (14:11)

今屆立法會在立法會大樓及金鐘中信大廈為每名議員設辦公室，用作處理議會事務。議事規則委員會主席謝偉俊稱，現時沒明文禁止使用議員辦公室作公司註冊，但認為做法不恰當，因辦公室涉及公帑，亦可能令外界以為團體與立法會有關。

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尚海龍今日發聲明再解釋事件，指報章報道有關他創立的無股本非牟利「香港高才通人才服務協會」公司註冊地址事宜，引起公眾的疑慮和不安。他指事源他2023年擔任公職「初哥」，管理疏忽且不熟悉相關操作而「越界」，「本人謹表歉意」，同時就此作若干澄清。

尚指「香港高才通人才服務協會」是為響應特區政府「搶人才、拼經濟」的戰略部署而成立的非牟利機構，協會成立之初，人手架構、經費、地址均從零開始，一切由他辦理，而他同時兼任立法會議員，在處理公司註冊程序時，「為求方便溝通籌備，使用了中信大廈的立法會議員辦事處作為註冊地址」。尚指承認此舉未妥善區分議員身份與協會事務的界線，「事出疏忽，並無私利，謹此表示歉意。」

尚海龍解釋，協會在2023年11月9日成立典禮結束後，他已安排聘請秘書公司11月13號開始處理協會日常運作，包括更改公司註冊地址，但指由於其後相關助理離職，出現交接上的疏漏，直至2024年年底搬離中信大廈時，才發現未有向公司註冊處申請，把註冊地址及時更新至秘書公司地址。「本人雖即時立刻糾正，但之前跟進監管不足，亦應為其負責。」

尚海龍指，協會註冊為非牟利，以支援高才通人才為宗旨，又指曾協助協會籌辦的議員助理，是以兼職身份由協會承擔有關薪酬，並不涉任何公帑。