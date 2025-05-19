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抑鬱發作與兒子燒炭　女子承認誤殺罪候判 (14:13)

一名患重度抑鬱的女子2021年誕下男嬰，男嬰需定期接受物理治療，翌年女子疑不堪照顧壓力，遂在元朗水邊圍邨住所燒炭，打算與兒子一同自盡，最終僅女子獲救。她原被控謀殺罪，今（19日）在高院基於「減責神志失常」承認誤殺罪。案情指，被告的丈夫在床邊發現字條，她提到覺得兒子不喜歡自己，又被丈夫責罵，感到沮喪；警誡下被告承認將4顆磨碎的安眠藥給兒子進食。法官將案押後至6月17日求情及判刑，其間為被告索取精神和感化報告。

案情指，被告譚慧敏（現年45歲）2019年與任職傢俱售貨員的許姓丈夫結婚，兒子2021年1月出生，該年9月起，一家三口居於水邊圍邨康水樓一單位。男嬰有輕微顱骨問題，需持續跟進至1歲為止，同時獲建議就其右肩每月進行物理治療，以及夫婦每日按摩男嬰肩膊10分鐘，每次按摩時他均會尖叫和大哭。

案情續指，2022年5月27日男嬰在按摩期間哭鬧，許遂要求被告停止，被告吃了一驚，一言不發把男嬰帶入睡房。翌日晚上近9時，許下班回家後發現嬰兒床從睡房搬至客廳，睡房門關上。許看到睡房床邊有一鍋燃燒的木碳，下方擺放煤氣爐，門縫被毯子堵住，睡房和客廳之間的貓門以及分隔客廳和陽台的窗簾均以膠帶密封。

被告留下字條稱覺得無法再與許生活下去，但又不願意讓他獨自照顧兒子，遂決定與兒子自盡，為自私行為感到抱歉。許報警時男嬰已失去意識和呼吸，被告則喘氣，二人一同被送往博愛醫院。男嬰同日宣告不治，被告經搶救後被轉送青山醫院，診斷為抑鬱發作。

被告警誡下稱當日她把4顆磨碎了的安眠藥混入水中注射至男嬰口中，她自己則服用了8顆，再燃燒木炭和點燃煤氣爐，隨後一同與男嬰入睡。被告又指2021年已萌生自殺念頭，她與許吵架後，許曾把她拖出睡房按在椅子上和緊握手腕。被告的精神科報告認為她患重度抑鬱症。

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