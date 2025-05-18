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調查稱近九成無家者面臨至少一種成癮問題　社協倡提供不少於2年期康復住房 (20:35)

截至2024年12月，全港有672名登記無家者。社協與聖方濟各大學調查發現，撇除吸煙成癮，約88.1%受訪無家者面臨至少一種成癮問題，例如賭博、酗酒；亦有約59.4%受訪者在過去一個月對未來感到絕望。社協建議為無家者「先安居」及提供居住年期不少於2年的康復住房，讓他們有安穩地方紓緩成癮行為與精神健康問題。

社協委託聖方濟各大學於2024年5月至7月訪問無家者，了解有精神健康及成癮行為的無家者住屋需求，包括非政府資助宿舍的宿友及九龍西區露宿者，共收集101份有效問卷。調查發現，80.2%無家者吸煙成癮，其次為賭博（53.5%）、酗酒（32.7%）及藥物濫用（31.7%）等成癮行為；撇除吸煙成癮，約88.1%受訪者面臨至少一種成癮問題。

而調查亦發現受訪者抑鬱症狀主要為情感孤立、絕望感及無力感，例如約59.4%受訪者對未來感到絕望，甚至有17.8%受訪者出現自殺念頭。

社區組織協會幹事吳衛東指，現時部分資助宿舍凌晨12時門禁，約六成資助宿舍的入住期限只有半年，使無家者無法通宵上班，亦很快再次面臨流離失所問題，因此建議政府為無家者「先安居」及提供居住年期不少於2年的康復住房，並為康復住房配置治療精神健康、藥物濫用、慢性疾病等醫護人員，協助無家者有穩定生活應對成癮行為與精神健康問題。

相關字詞﹕無家者 社區組織協會 編輯推介

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