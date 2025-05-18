和諧之家調查揭85%成人曾遭童年逆境經驗　部分成為家長後不自覺複製父母言行 (17:41)

近年社會的保護兒童意識增強，協助受虐婦孺的社福機構「和諧之家」今（18日）公布一項調查稱，85%受訪成人曾遭受過家庭暴力、疏忽照顧等「童年逆境經驗（Adverse Childhood Experiences, ACEs）」，而綜合前線服務經驗及過往研究，不少家長管教子女時或會不自覺複製父母言行。機構建議，政府加強公眾教育，並及早識別高危家長，協助他們正視成長經歷，打破家庭暴力的代際循環。
「童年逆境經驗」可拆分成10個類別，包括肢體虐待、精神虐待、性虐待、生理與情感疏忽、目睹暴力、以及家庭成員吸毒或入獄等。和諧之家在過去兩年經問卷調查逾3000名成年人的兒時經歷，結果發現85%受訪者曾遭受ACEs，44%受訪者曾遭受至少4種ACEs，形容情况「非常普遍」。
年逾五旬的家長LuLi幼時遭受嚴重身體、言語虐待，中學時一度尋死，直至婚後仍不斷受到父母漫罵。她憶述，為人父母初時常因嬰孩哭鬧、扭計不吃飯等小事而變得激動，「好似以前父母對我那樣」，直至一次忍不住掌摑孩子後，始意識到需正視問題並求助。她以自身經歷作例，呼籲社會、家長重視童年創傷的療癒工作。
和諧之家「跨步彩虹計劃」主任、註冊社工陳沛恩表示，不少施虐家長均曾遭受過ACEs，下意識複製管教方式，建議家長檢視其成長經歷，適時向專業人士尋求協助。