明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

吸塵機藏102公斤大麻花偷運抵港　警拘5男女包括主腦 (14:33)

警方日前（16日）在元朗八鄉及沙田展開反毒品行動，拘捕5名男女，包括販毒集團的主腦和骨幹成員，檢獲市值超過2350萬元的大麻花及可卡因。

毒品調查科高級督察何灝庭透露案情指，相信一個販毒集團將大批大麻花由加拿大運抵本港，並報稱該批貨物是工業用的吸塵機，毒品調查科探員經調查後，隨即展開監控遞送行動，前日下午，該批貨品被送到八鄉元崗新村，2名男子拆貨並將隱藏於吸塵機內的大麻花取出，探員於是表露身分截停該2名本地男子，並以涉嫌「販運危險藥物」將他們拘捕，檢獲150包以真空包裝的大麻花，共重102公斤。

2名被捕男子分別姓楊及姓劉（48歲和55歲），均報稱無業，同日下午，探員分別在沙田一公共屋邨範圍外，截停一名姓黃男子，並在其身上檢獲3公斤可卡因，期間又突擊搜查2公屋單位，拘捕兩名姓潘男女，3人均報稱無業 (分别32歲、34歲及70歲)，全部涉嫌「串某販運危險藥物」及「販運危險藥物」被捕。經調查後，被捕姓潘男子是販毒集團主腦，他涉嫌安排該批大麻花由加拿大運抵本港，並招攬及指使同案其他被捕人，處理該批大麻花，警方亦相信該名主腦涉嫌操控同案其他被捕人，販運案中的可卡因。

案中4名被捕人正被扣留調查，稍後將被起訴相關罪名，案件將於明天（19日）在屯門裁判法院提堂，而餘下一名被捕女子則獲准保釋候查。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞