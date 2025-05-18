吸塵機藏102公斤大麻花偷運抵港　警拘5男女包括主腦 (14:33)

毒品調查科高級督察何灝庭透露案情指，相信一個販毒集團將大批大麻花由加拿大運抵本港，並報稱該批貨物是工業用的吸塵機，毒品調查科探員經調查後，隨即展開監控遞送行動，前日下午，該批貨品被送到八鄉元崗新村，2名男子拆貨並將隱藏於吸塵機內的大麻花取出，探員於是表露身分截停該2名本地男子，並以涉嫌「販運危險藥物」將他們拘捕，檢獲150包以真空包裝的大麻花，共重102公斤。

2名被捕男子分別姓楊及姓劉（48歲和55歲），均報稱無業，同日下午，探員分別在沙田一公共屋邨範圍外，截停一名姓黃男子，並在其身上檢獲3公斤可卡因，期間又突擊搜查2公屋單位，拘捕兩名姓潘男女，3人均報稱無業 (分别32歲、34歲及70歲)，全部涉嫌「串某販運危險藥物」及「販運危險藥物」被捕。經調查後，被捕姓潘男子是販毒集團主腦，他涉嫌安排該批大麻花由加拿大運抵本港，並招攬及指使同案其他被捕人，處理該批大麻花，警方亦相信該名主腦涉嫌操控同案其他被捕人，販運案中的可卡因。

案中4名被捕人正被扣留調查，稍後將被起訴相關罪名，案件將於明天（19日）在屯門裁判法院提堂，而餘下一名被捕女子則獲准保釋候查。