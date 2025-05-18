積金局冀明年起可實施強積金「全自由行」　將檢討預設投資策略收費上限 (12:48)

至於會否擴闊強積金投資種類，如涵蓋虛擬資產、政府基建債券等，鄭恩賜於無綫節目《講清講楚》稱，積金局已在過去數年擴闊投資領域，政府綠色債券亦有優先讓強積金投資，基建債券將有同樣安排。他強調，積金局相當關注風險，要確保風險可控才會納入強積金，現時對涵蓋虛擬資產等有所保留，仍需時觀察。

被問到會否提高強積金供款限額，他形容現時有所落後，「追就一定要追」，積金局正進行檢討，會在2026年前向政府提供建議。

積金局研拖欠強積金附加費改分級制

另外，鄭恩賜說，過去數年僱主拖欠強積金供款的情况有逐年增加的跡象，當局發出的《強積金欠款及附加費繳款通知書》由2022年的34萬張，增加至去年的39萬張，預料今年全年情况與去年相若，發出的通知書數量或有少許增長。他指，當局發出通知書後，有四分一僱主已即時補交，需要採取民事訴訟行動的個案每年約一千多宗，最終未能成功追討個案約100至300宗，每年涉及約1000多萬元。

拖欠強積金供款的僱主須提交相等於欠款款額5%的附加費，鄭恩賜說，為了讓僱主提供或準時供款，局方正研究推出分層式附加費，當超過一定期限未能繳交，附加費或升至10%，當局亦會重點跟進曾有欠交紀錄的僱主，惟詳情仍需要與政府磋商。