明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

積金局冀明年起可實施強積金「全自由行」　將檢討預設投資策略收費上限 (12:48)

積金局行政總監鄭恩賜說，配合積金易平台今年全面推行，應明年起亦可實施「全自由行」，政府下月初會交代相關諮詢結果。現時強積金的行政費一般約為1.35%，鄭恩賜稱，隨積金易平台投入服務，行政費有望再減，局方將檢討俗稱「懶人基金」的預設投資策略，檢視會否再下降其收費上限，亦會考慮調節組合，希望未來一兩年內完成有關工作。

至於會否擴闊強積金投資種類，如涵蓋虛擬資產、政府基建債券等，鄭恩賜於無綫節目《講清講楚》稱，積金局已在過去數年擴闊投資領域，政府綠色債券亦有優先讓強積金投資，基建債券將有同樣安排。他強調，積金局相當關注風險，要確保風險可控才會納入強積金，現時對涵蓋虛擬資產等有所保留，仍需時觀察。

被問到會否提高強積金供款限額，他形容現時有所落後，「追就一定要追」，積金局正進行檢討，會在2026年前向政府提供建議。

積金局研拖欠強積金附加費改分級制

另外，鄭恩賜說，過去數年僱主拖欠強積金供款的情况有逐年增加的跡象，當局發出的《強積金欠款及附加費繳款通知書》由2022年的34萬張，增加至去年的39萬張，預料今年全年情况與去年相若，發出的通知書數量或有少許增長。他指，當局發出通知書後，有四分一僱主已即時補交，需要採取民事訴訟行動的個案每年約一千多宗，最終未能成功追討個案約100至300宗，每年涉及約1000多萬元。

拖欠強積金供款的僱主須提交相等於欠款款額5%的附加費，鄭恩賜說，為了讓僱主提供或準時供款，局方正研究推出分層式附加費，當超過一定期限未能繳交，附加費或升至10%，當局亦會重點跟進曾有欠交紀錄的僱主，惟詳情仍需要與政府磋商。

相關字詞﹕強積金 積金局 積金易 鄭恩賜 編輯推介

上 / 下一篇新聞