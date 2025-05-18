市建局「東維港灣區」初期研究下半年出爐　倡啟德對開水體可划艇及作表演場地 (11:00)

市建局的土瓜灣海濱研究範圍涉及近800公頃，韋志成稱，團隊正就「善用現有水體和海濱空間」、「創造空間建設多元化的濱水區」，以及「加強內陸與海濱空間的連接」三方面作研究。其中在善用現有水體和海濱空間方面，初步研究將土瓜灣對開部分劃為避風塘的水體，部分停泊而沒有工程作業的躉船改裝，提供餐飲服務、舉辦戶外音樂會等，亦可在防波堤擺放藝術裝置，供市民及遊客乘船「打卡」，惟有關建議仍須進行詳細研究及技術影響評估，亦要與政府部門、躉船作業者等持分者商討。

韋志成：建議適度興建行人板道駁通海濱「斷裂位」

創造空間建設多元化的濱水區方面，韋志成指，現時土瓜灣海濱有兩個「斷裂位」，可考慮透過適度興建行人板道的方法，將兩段「斷位」海濱走廊駁通，不過地段涉及私人業權，除了與業權人商討解決方案外，亦可探討在該處以小規模填海興建行人板道的可行性。

至於加強內陸與海濱空間連接，韋志成表示，當市建局沙浦道項目完成及行人隧道啟用後，有望能為帶來暢達的步行環境，由「龍城」區直達啟德發展區、啟德前跑道北端的啟德都會公園和毗鄰的海濱空間。他又指，市建局初步建議沿馬頭角道改善整體街區和步行環境，並計劃提供一個不少於25米闊的多元化海濱廣場，讓市民可從土瓜灣道步行直達海濱。