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美國大豆協會：「不能想像」中美沒長期關稅協議  憂華商改購南美大豆 (08:00)

中美正展開新一輪貿易磋商，日前訪港的美國大豆業代表接受本報專訪時說，盼中美能達成長期協議，形容倘若不能達成協議，全球經濟都難以持續，「無論對行業或美國本身，（無協議）都是不能想像的」，冀今年秋收前有實質進展。他們憂慮，今次衝擊較2018年貿易戰更嚴重，提醒美國大豆雖有探索其他市場，但不能忽略中國今時今日仍是美國大豆最大出口市場。

美國大豆協會董事Morey Hill及美國大豆基金會董事Jim Douglas本周隨美國農業部組織的考察團訪港，並參加國際食品餐飲展和會見潛在買家。Hill上周日（11日）晚抵港，表示翌日起牀見到中美互降關稅90日的新聞，「當然十分歡迎，不過這周待在香港，大家（大豆農民）平靜下來一點，因為意識到對貿易協議而言，90日是很短的『窗口』，問題也很複雜。」

美洲出口大豆分以南北劃分兩個周期，首次來港的Hill解釋，美國大豆一般4月至5月種植，約10月收割，買家在秋季下訂單並安排出口；南美周期則相反。

美國是中國的第二大大豆進口國，次於巴西，中國海關上月數字顯示，美國大豆進口量按年下跌三成。Hill解釋，即使無關稅戰，初夏本身並非美國大豆對華出口的主要季節，目前數字未反映秋收規模。他說，大豆生產周期不能短期內調整，農民近月只能緊張地觀望，「唯一可以做的是繼續播種，希望到收割時節（中美磋商）會有更實質進展」。

中美貿易摩擦已非首次牽連美國大豆，2018年貿易戰中國提高美國大豆關稅，實質稅率達42.5%。Hill形容現况似曾相識，憶述貿易戰前中國購入約六成美國出口大豆，2020年第一階段貿易協議後才回升至約五成，「換言之損失了差不多10%市場份額，我們擔心如果今次達不成協議，會跌更多」。

Douglas補充，南美無額外關稅而較便宜，中國買家當季便會盡量在南美採購更多大豆，美國大豆訂單變相減少。

根據美國大豆協會數字，去年出口中國的大豆量仍佔美國大豆整體出口54%，協會亦呼籲美國政府取消對主要市場加拿大和墨西哥的關稅。Hill說，協會過去嘗試開拓更多市場，但非一日成功，例如印度為保護農民，進入當地市場有一定阻力，「中國仍是全球最大買家，所以就算有人說（大豆業）要分散，仍不能忽略中國市場」。

兩人均說，90日暫緩關稅給各方信心，希望推動雙方政府進一步達成協議。Hill說，中美長期協議十分重要，若能達成繼2020年的第二階段中美協議，可令美國農夫安心，「至少有些終局，不需要每三四年再經歷一次」。美方過去批評中方未兌現第一階段協議額承諾，Hill相信透過磋商不會再發生。

問及希望雙方政府可做什麼，Hill說：「如果是理想世界，便應取消所有關稅。」Douglas則說，希望中方可買更多美國農產品，改善貿易逆差，美國就繼續購入中國製貨品。

至於90日後中美若未能達成協議，二人有何打算，Hill聳肩說：「我不知道。這是我最能回答的答案。」

明報記者 林勵

 

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