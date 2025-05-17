慢病共治計劃累計12萬人參加　有家庭醫生冀改善電腦系統及擴充藥物名單 (23:00)

家庭醫生冼嘉玲去年1月起參與慢病共治計劃，配對參加者累計有700多人，當中逾百人須進入治療階段。她表示，當局已持續改良計劃電腦系統，但希望系統能涵蓋更多資訊，如病人的疫苗接種紀錄、疾病篩查紀錄及家族風險等，協助醫生診治。

冼續稱，希望計劃內的基本藥物名單能涵蓋更多藥物，特別提及現時治療糖尿病的藥物較少，有少數病人會出現不良藥物反應，需自費購買其他藥物，若無法負擔藥價則需回流公營系統。慢病共治計劃設有基本藥物名單，政府資助下，參加者獲處方名單所列藥物，毋須支付任何藥費。

根據計劃網站，現時有637名家庭醫生。被問及家庭醫生不參加計劃的原因。家庭醫學院副院長劉浩濂表示，不參加計劃的家庭醫生，可能考慮到收入較低、電腦系統等手續繁複等因素。他強調，計劃是家庭醫生感受自身角色及專業的「切入點」，呼籲更多醫生加入。

參與計劃的家庭醫生林永和表示，與他配對的計劃參加者中，約7成此前未有固定的家庭醫生，強調市民配對家庭醫生後，能及早預防、發現及治療疾病。林舉例指，曾有「香港腳」患者因病情反覆而求醫，加上病人身形較肥胖，他懷疑病人患有糖尿病，推薦病人參與計劃，最後確診患有糖尿病，配合用藥後病人的「香港腳」亦有改善。

林永和由計劃推行之初便參與，至今配對參加者累計約900人，當中有200多人須進入治療階段。他表示目前診所運作暢順，共付額訂為150元，亦沒有限制參與計劃病人的診症名額，現時每日為約10名參與計劃的病人診症，佔病人總數約二至三成。