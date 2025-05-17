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外交部駐港特派員批單邊主義　強調關稅戰無贏家 (18:20)

第17屆「香港盃」外交知識競賽今（17日）舉行決賽暨頒獎典禮。外交部駐港特派員崔建春不點名批評，指個別大國「大搞單邊制裁，高舉關稅大棒、退群毀約，逆歷史潮流而動」，形容保護主義沒有出路，關稅戰沒有贏家；相反中國未來會繼續「堅定走和平發展、合作共贏的人間正道」。

崔建春出席活動致辭時稱，大灣區有愈來愈多香港青年創業逐夢，又舉例去年有香港人首次入選國家預備航天員，並在國際舞台嶄露頭角，「向國際講述真實的中國和香港故事」，形容香港青年有能力、有擔當、有熱情，他同時提醒，青年需「銘記自己的中華根脈，讓國家情懷在心中生根發芽，茁壯成長」。

特首李家超早前率領香港與內地企業到訪中東，他於同一活動致辭時表示，政府在行程中成功「擴闊朋友圈」，與卡塔爾及科威特政府達成共59份合作備忘錄及協議，當中領域涵蓋政府合作、金融貿易、投資市場、工程科研、法律專業等方面奠定基礎，展現香港及內地優勢互補，協同效應力量，發揮香港「引進來，走出去」的橋樑作用。

李家超又說，青年是香港的未來、國家的希望，要積極關注國家在國際舞台上的發展，深入了解中國特色、大國外交的新目標及路線，思考香港如何更好融入國家發展大局，發揮背靠祖國、聯動世界的優勢，提升香港的國際競爭力。

「香港盃」由外交部駐港特派員公署、教育局、香港明天更好基金主辦，今屆以「感知外交融通世界」為主題，共289間本地中小學、近7.8萬名師生報名參與，兩項數據均創歷史新高。

最終中學組金獎由明愛屯門馬登基金中學奪得，銀獎為仁愛堂田家炳中學 、仁濟醫院王華湘中學；銅獎由沙田培英中學及廖寶珊紀念書院奪得。

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