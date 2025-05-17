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撒瑪利亞會線上課冀教學生識別自殺危機信號　推行一個月有400人完成課程 (16:39)

近年學生自殺個案有上升趨勢，為提升學生對預防自殺的認識，撒瑪利亞會聯同港大社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄，設計並推行了「自殺守門員網上課程」，通過一系列情境劇和互動內容，教導學生識別自殺危機信號、提供適當支持，鼓勵開展心理健康對話。撒瑪利亞會項目經理麥籽生表示，課程目標接觸2000名學生，目前推行一個月，已有400人完成課程。

課程涵蓋五個單元，分別為「自殺守門員的角色」、「拆解自殺迷思」、「辨識自殺念頭」、「積極聆聽及陪伴」與「尋找社區資源」，完成課程需約一小時，以短影片教導學生從言談和行為間辨識自殺念頭，支援有自殺念頭的同學，亦會介紹相關的社區支援服務，期望能夠從朋輩層面及早介入。

麥籽生指，已完成課程的400人中，學生和公眾人士各佔約半，當中290人曾在半年內有接觸過至少一位有自殺念頭的人。他說留意到不單止學生，很多時候家長或職青都面對有朋友出現自殺傾向的問題，故亦有成年人使用這個課程，該會亦正在推出一些學校的合作計劃，之後也會做研究，了解同學的表現。

身兼臨牀心理學家黃蔚澄透露課程去年開始研發，港大會與撒瑪利亞會將持續為此課程進行研究，讓其成為「實證為本」的青少年預防自殺策略之一，預計今年6月至7月便會到學校做小型訪問，了解學生的看法，其後再做詳細的研究。

黃蔚澄表示，社會對青少年自殺個案上升的情況感到無比沉重，冀課程能讓更多人掌握識別受情緒困擾的青少年的技巧，為他們及早提供支援，認為課程的設計有助促進朋輩互相理解、關懷與溝通，並接受相關的支援，強調預防自殺亦有賴現有的服務及政策，以及一個更關懷、更適合青少年成長的社會環境。

撒瑪利亞會今日（17日）舉行「自殺守門員網上課程」的啟動儀式，社福界立法會議員狄志遠致辭亦指，關注近年學童自殺數字上升，擔心政府應對問題如「交功課」，「有些事情發生」才推出政策，冀前線機構繼續努力應對，又指是次網上課程符合社會形勢，如各位學生、教師、社工都學了一小時，便能形成「安全網」。

精神健康諮詢委員會主席林正財透過視像致辭，指委員會和撒瑪利亞會保持密切合作，深信透過撒瑪利亞會組織在社區的工作，有助改善現時學童自殺的情況，又指如有更多類似課程的出現，學童自殺的情況或可受控。

撒瑪利亞會董事會聯席主席廖靖峰致辭時則指，面對日益嚴峻的心理健康挑戰，社會必須採取行動，尤其為學生群體提供實際支援，課程能裝備學生支援朋輩，讓「身邊人」知道自己遇到困難時並不孤單。

相關字詞﹕撒瑪利亞會 港大 狄志遠 編輯推介

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