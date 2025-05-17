政府擬與創科服務機構以配對方式資助初創　申請機構須至少有5年經驗 不得同時獲其他同類資助 (16:30)

由「初創企業服務機構」設立的「加速器」，主要透過為初創提供資源及有系統培訓，包括資金、場地、研發支援、導師指導、領域專家諮詢和商業網絡等，助初創企業成長發展。

創科局及創科署向工商及創新科技事務委員會提交文件，交代先導計劃的資助對象及資格、資助範圍、申請程序、評審準則等。在資格方面，文件提出初創企業服務機構須至少有5年在海內外支援科技初創企業發展的經驗，在香港設立實體營運基地及註冊成立公司，並在香港最少聘用3名全職員工，負責執行計劃。

評選方面，當局將成立秘書處作初步評審，之後再由評審委員會以評分制揀選最高分機構參與計劃。評審準則涵5大範疇，分數比重依次包括經驗、營運模式、資金及資源、管理及項目團隊的質素，以及對香港創科初創生態圈的影響，各佔10%至35%不等，獲選機構須在各範疇取得合格分數。

機構所得資助金額，只可用於租用場地營運加速器、設立共用實驗室或小批量生產設施、本地職員薪酬、委聘業界專家顧問及市場推廣等；獲計劃資助的機構，不得再就加速器服務同時直接獲得政府、政府補助團體或現有創科園區的其他公帑資助。

機構要在提交申請書起12個月內開始營運和提供服務，如成功獲選，須與政府訂立協議，定期就發展計劃及項目進度向秘書處提交報告、年度經審計帳目表或財務報表等。經核實達到協議所定里程碑及獲創科署長接納後，才可分階段獲發放資助款項；如有不符要求或進度不理想，政府可暫停資助、終止項目，甚至要求退還已發放款項。