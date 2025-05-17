孫東：人工智能體現國力　政府多方面推動人工智能發展 (15:24)

孫東表示，本港為應對人工智能發展挑戰，制訂了整合本地科研力量、自主研發大語言基礎模型的發展策略，舉例本港推出的「HKGAI V1」大語言基礎模型，為開發各行業不同類型的應用，提供了重要平台；他提及，HKGAI大語言基礎模型的生成式文書輔助應用程式「港文通」現在政府已有超過1.5萬人使用，又稱政府力推的數字政府和智慧城市「百項方案」中，過半數使用人工智能技術。

孫東續稱，要加強人工智能的競爭力就必須建立資助的算力基礎設施，數碼港超算中心的算力將於今年底增加至3000 PFLOPS，聯同分布在香港其他地區的算力設施，屆時全港可提供合計5000 PFLOPS算力；就沙嶺數據園區，有關用地的法定改劃程序正在進行中，當局正積極籌備推出土地，佈局進一步擴大數字及算力基礎設施。

孫東於網誌中將資金比喻為人工智能發展的「糧草」，強調「糧草先行」，舉例政府先後推出多項資助計劃，過去兩年在科學園、數碼港聚集超800間人工智能企業；去年《施政報告》提出設立的100億元「創科產業引導基金」則將於明年推出，引導市場力量投資新興和未來產業。

孫東亦提及，本港正力求壯大人工智能人才庫，已將資深人工智能專家等工種納入人才清單，為符合專業資格的外來人才提供便利；上周通過的「前沿科技研究支援計劃」，亦可大力支持本地資助院校吸引人工智能等方面的國際科研頂尖人物來港。