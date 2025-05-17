警展「夜剿」行動搗破跨境犯罪集團　涉洗黑錢1.18億 拘12人 (13:09)

商業罪案調查科在調查過程中發現，一本地清洗黑錢集團自2024年7月開始，積極招攬內地人士來港，協助在傳統銀行及數字銀行開設傀儡戶口，以收取各類詐騙得益。戶口持有人會按集團指示，到銀行或提款機提取現金，部分人更被安排使用其他不知名人士的提款卡進行現金提款，再將現金帶到「虛擬資產找換店」兌換成加密貨幣，以此方式清洗黑錢。

被捕人士包括2名集團骨幹成員，以及10名充當傀儡戶口持有人之內地人士。根據調查，集團透過多達550個本地銀行戶口及虛擬資產交易，清洗金額總共高達1億1800萬港元。所有被捕人士目前已被正式落案起訴。

訛騙調查組總督察羅婉珊表示，警方透過資料分析及深入調查，成功鎖定2名集團本地骨幹成員。該犯罪集團自2024年中起，租用旺角一個住宅單位作為行動基地，用以策劃及操作洗黑錢活動。在2024年7月至2025年5月期間，集團積極招攬內地人士來港，作為傀儡戶口持有人。戶口主要用作接收來自不同類型詐騙案之犯罪得益。

調查顯示，該犯罪集團期間利用超過500個銀行帳戶清洗了1億1800萬港元。其中，已有1000萬港元證實為屬於58宗已舉報詐騙案件所得的部份犯罪得益。在該58宗詐騙案中，受害人總損失金額達4320萬港元。

羅婉珊續稱，當傀儡戶口持有人抵港後，會被安排入住行動基地，並根據集團主腦指示進行洗黑錢活動。除使用自己名下戶口提款，部分傀儡更被要求使用其他不明人士提供之提款卡提取現金後，再到虛擬資產找換店兌換成加密貨幣，以轉移及掩飾犯罪得益來源。於5月15日，警方於多個地點埋伏，發現2名傀儡戶口持有人離開行動基地前往銀行及櫃員機提取現金，然後同往尖沙咀一間虛擬資產找換店兌換加密貨幣。警方見時機成熟，即場拘捕2人，並於他們身上檢獲約77萬港元現金，成功阻止該筆犯罪得益被進一步轉移及清洗。同日，警方同步搜查行動基地及多個地點，拘捕另外9人，包括2名集團本地骨幹及7名來自內地嘅傀儡戶口持有人。整個拘捕行動中，警方共拘捕12人。大部分被捕人報稱無業。

行動中，警方共檢獲約105萬港元現金、560多張提款卡、多部手機、大量銀行文件以及涉及虛擬資產交易紀錄。

警方現已就「串謀洗黑錢」罪名，正式落案起訴所有被捕人士。警方表示，「夜剿」行動已成功瓦解一個活躍於本港同內地之間的跨境洗黑錢集團，對打擊有組織金融犯罪具重大成效。

高級督察謝嘉倫表示，不法分子會以不同藉口，向市民或親友借用或購買銀行戶口，作為洗黑錢用途，他提醒市民，只要戶口被用作處理犯罪得益，已有機會觸犯法例，須承擔刑責。根據《有組織及嚴重罪行條例》第25條，任何人如知道或有合理理由相信某項財產來自犯罪得益，但仍然處理相關財產，已屬刑事罪行。一經定罪，最高可被判監14年及罰款500萬元。

有見傀儡戶口清洗黑錢嘅情況愈見嚴重，警方會對相對案件向律政司商討及徵詢意見。根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。由2023年10月至今日，大約有100人就洗黑錢罪行被法庭定罪，刑期被增加八分之一至三分之一不等，即約3個月至18個月不等。

謝再次呼籲市民切勿以身試法，一同守護香港金融體系的誠信和安全，警方會繼續積極同銀行業界進行情報交流及加強協作，致力從源頭打擊相關洗黑錢的犯罪行為，並繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性，減少任何人 租出、借出或賣出個人戶口的機會。