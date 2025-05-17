明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警展「夜剿」行動搗破跨境犯罪集團　涉洗黑錢1.18億 拘12人 (13:09)

商業罪案調查科警司郭靜怡表示於前日（15日）展開「夜剿」行動，成功搗破一個活躍於香港及內地涉及「洗黑錢」跨境活動犯罪集團，以「串謀洗黑錢」罪拘捕12人，包括9男3女，年齡介乎20至41歲，涉及洗錢金額1億1800萬元。去年警方共錄得9.5萬宗罪案，其中詐騙案約佔一半。就詐騙案去年共拘捕接近1萬人，約7300名被捕人為「傀儡戶口」持有人。

商業罪案調查科在調查過程中發現，一本地清洗黑錢集團自2024年7月開始，積極招攬內地人士來港，協助在傳統銀行及數字銀行開設傀儡戶口，以收取各類詐騙得益。戶口持有人會按集團指示，到銀行或提款機提取現金，部分人更被安排使用其他不知名人士的提款卡進行現金提款，再將現金帶到「虛擬資產找換店」兌換成加密貨幣，以此方式清洗黑錢。

被捕人士包括2名集團骨幹成員，以及10名充當傀儡戶口持有人之內地人士。根據調查，集團透過多達550個本地銀行戶口及虛擬資產交易，清洗金額總共高達1億1800萬港元。所有被捕人士目前已被正式落案起訴。

訛騙調查組總督察羅婉珊表示，警方透過資料分析及深入調查，成功鎖定2名集團本地骨幹成員。該犯罪集團自2024年中起，租用旺角一個住宅單位作為行動基地，用以策劃及操作洗黑錢活動。在2024年7月至2025年5月期間，集團積極招攬內地人士來港，作為傀儡戶口持有人。戶口主要用作接收來自不同類型詐騙案之犯罪得益。

調查顯示，該犯罪集團期間利用超過500個銀行帳戶清洗了1億1800萬港元。其中，已有1000萬港元證實為屬於58宗已舉報詐騙案件所得的部份犯罪得益。在該58宗詐騙案中，受害人總損失金額達4320萬港元。

羅婉珊續稱，當傀儡戶口持有人抵港後，會被安排入住行動基地，並根據集團主腦指示進行洗黑錢活動。除使用自己名下戶口提款，部分傀儡更被要求使用其他不明人士提供之提款卡提取現金後，再到虛擬資產找換店兌換成加密貨幣，以轉移及掩飾犯罪得益來源。於5月15日，警方於多個地點埋伏，發現2名傀儡戶口持有人離開行動基地前往銀行及櫃員機提取現金，然後同往尖沙咀一間虛擬資產找換店兌換加密貨幣。警方見時機成熟，即場拘捕2人，並於他們身上檢獲約77萬港元現金，成功阻止該筆犯罪得益被進一步轉移及清洗。同日，警方同步搜查行動基地及多個地點，拘捕另外9人，包括2名集團本地骨幹及7名來自內地嘅傀儡戶口持有人。整個拘捕行動中，警方共拘捕12人。大部分被捕人報稱無業。

行動中，警方共檢獲約105萬港元現金、560多張提款卡、多部手機、大量銀行文件以及涉及虛擬資產交易紀錄。

警方現已就「串謀洗黑錢」罪名，正式落案起訴所有被捕人士。警方表示，「夜剿」行動已成功瓦解一個活躍於本港同內地之間的跨境洗黑錢集團，對打擊有組織金融犯罪具重大成效。

高級督察謝嘉倫表示，不法分子會以不同藉口，向市民或親友借用或購買銀行戶口，作為洗黑錢用途，他提醒市民，只要戶口被用作處理犯罪得益，已有機會觸犯法例，須承擔刑責。根據《有組織及嚴重罪行條例》第25條，任何人如知道或有合理理由相信某項財產來自犯罪得益，但仍然處理相關財產，已屬刑事罪行。一經定罪，最高可被判監14年及罰款500萬元。

有見傀儡戶口清洗黑錢嘅情況愈見嚴重，警方會對相對案件向律政司商討及徵詢意見。根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。由2023年10月至今日，大約有100人就洗黑錢罪行被法庭定罪，刑期被增加八分之一至三分之一不等，即約3個月至18個月不等。

謝再次呼籲市民切勿以身試法，一同守護香港金融體系的誠信和安全，警方會繼續積極同銀行業界進行情報交流及加強協作，致力從源頭打擊相關洗黑錢的犯罪行為，並繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性，減少任何人 租出、借出或賣出個人戶口的機會。

相關字詞﹕編輯推介 洗黑錢 商業罪案調查科

上 / 下一篇新聞