謝展寰：因時制宜制定環保策略　冀以最少代價達至最大效益 (16:14)

謝展寰指出，政府會續多用宣傳教育改變市民行為，打造綠色文化生活，另會緊密與行業協作，推進務實可行的環境保護措施，減少對有經營困難者的衝擊，重申下一階段「走塑」工作會尋求業界可接受又對市民生活影響最少的替代品。

在協助綠色經濟轉型方面，謝展寰認為，今屆政府努力協助本地綠色科技發展，將具應用潛力的科研成果轉化為具商業價值的技術及產品，並利用回收廢料升級再造成高價值產品，舉例當局正協助盧米科技在香港物色地點設廠，利用回收廢塑膠再造成聲學超材料，預計首年投入運作即可處理約3500公噸本地家居廢塑膠。

至於與內地合作方面，謝展寰就表示，粵港環保及應對氣候變化合作小組成立了「無廢灣區」建設專題小組，兩地會以區域性策略處理廢物管理問題，透過「優勢互補」加強推動粵港澳大灣區可回收物料的區域性循環利用，共同發展循環經濟。

謝展寰指出，環境保護是國策，也是香港長遠可持續發展的關鍵，但全球貿易戰緊張、地緣政治複雜，香港零售和飲食業等與消費密切相關的行業，風險猶高，不能視而不見不作準備。但謝強調，環境保護與經濟發展不需要一定對立，當前形勢下仍然有不少政策工具和方向可以發揮作用，環保挑戰亦可轉化為企業新的機遇。