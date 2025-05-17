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陳祖恒：香港助力內地科企拓中東市場避免「水土不服」 (12:36)

特首李家超日前率內地及本港企業到訪中東，隨團前往的生產力促進局主席、紡織及製衣界立法會議員陳祖恒今日（17日）於商台《政經星期六》表示，今次出訪是以國家視角思考如何與外國合作，又指香港能為內地科企的國際化提供支援。

陳祖恒表示，今次是本港商界偕內地優秀企業一同出訪，形容是從國家角度探討如何發揮香港的國際角色，以帶動中小企業發展；他指出，中東投資者希望相關合作科企有一定國際化，中東國家正積極推動經濟多元化，尤其重視綠色金融及創科發展，而香港可協助內地企業，避免「水土不服」。

選委界立法會議員吳傑莊則表示，他在外訪途中代表自己的企業與內地最大的數字銀行、當地金融銀行簽署了三方協議。他認為此反映今次外訪香港發揮了總體作用，幫助本港和國家的企業「做大個餅」。吳強調，中東市場潛力巨大，香港企業可重點針對與「海合會」成員進行商業合作，內地企業也可經香港與中東做生意。

卡塔爾和阿聯酋都給予特區護照持有人30日入境免簽安排。陳祖恒指，免簽安排方便香港商家到當地拓展業務，認為能增加接洽生意的成功率，又指當地安排特首團入住皇宮，反映當地政府十分看重香港。

香港律師會會長湯文龍表示，香港的普通法制度、國際化法律服務能支援內地企業，現時香港律師已可在灣區九市執業；另有近1600名海外律師在港註冊，中東地區法律專業人士也對來港發展表現出濃厚興趣。

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