洪水橋／厦村智慧綠色集體運輸系統將分階段推展　全長16公里設3線路 (11:50)

據署方公布的走線圖，1號線全長6公里，當中會先發展的泥圍至洪水橋／厦村新發展區內物流、企業和科技區一帶則長約4.5公里，由泥圍開始，會依次途經新發展區市中心、屯馬線洪水橋站、住宅區、物流、企業和科技區以及接駁未來的港深西部鐵路。1號線餘下路段，即向北伸延至輕鐵頌富站，以及2號和3號線將會在下階段才推展，署方會繼續規劃及分階段推展系統內餘下部分。而整個系統的擬議車廠將設在1號線的第6和第7個站之間，即在物流、企業和科技區內。

採環保路面模式

署方指，系統將採用環保路面模式，無需實體軌道和架空電纜，令系統可靈活調整路線和班次，亦可減低對附近環境影響，節省建造時間和成本。不過1號線部分路段，包括起點站泥圍至市中心﹐以及第6和第7站之間部分則為高架路段。署方解釋，系統在路面模式會有地面專用道路，但途經主要及繁忙路段的交界處的路段則會採用分層分隔安排，例如改為高架段，以令系統與其他路面交通分隔，達致整體交通暢順。

系統在路面模式時，小部分路段採用共用路口，即需與其他公共交通工具共用路面 ，署方稱，該些路口將配備實時交通燈號調節系統，按實際車流動態分配綠燈時間。另外，系統車站將採用低地台設計及車外收費系統，車輛有多門可同時上落客，車站亦設有上蓋，提供舒適的候車環境。

署方指，系統將為區內約30萬居住人口及約16萬就業人口提供便捷接駁交通服務，項目團隊去年底已邀請相關供應商及營運商提交意向書，以及透過不同渠道聆聽市民聲音，優化系統設計後提出上述方案。政府會爭取明年分別就首階段系統的相關道路建造工程，以及系統的採購和營運合約進行招標，預期2027年批出兩份合約，2031年或之前完成相關道路工程。

運輸及物流局長陳美寶今早在港台《星期六問責》指，先發展1號線部分路段是考慮到該區一帶較快會有人入住，而系統採地面模式，與區內交通有互動，將可體現智慧出行。她透露，政府很快會將系統相關規劃文件提交予區議會討論，會持開放態度優化及調整走線。她指出，系統擬議車廠將位於政府擬議發展的現代物流圈用地，故系統除為區內提供四通八達交通服務，對日後要在該區建立現代化產業亦非常重要。