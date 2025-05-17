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劉宇隆指新冠感染嚴重程度降低　關日華指大部分入院兒童未接種首劑疫苗 (11:33)

新冠病毒在本港活躍程度3月中起持續上升。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（17日）於商台《政經星期六》指出，今次高峰檢測到新冠患者的數量與去年最高峰相若，但嚴重個案減少，反映感染嚴重程度降低，他解釋指自去年10月起社區維持低傳播率，超過6個月，導致社區抗體下跌，導致3月後的廣泛傳播。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華在同一節目中則提到，兒童感染新冠病毒個案數量增加，留意到大部分入院病童未打初始疫苗，他強調兒童抵抗力低，又未曾接觸病毒，其實容易出現重症，就呼籲所有家長帶兒童注射初始疫苗。

關日華又表示，兒童感染新冠病毒或可引致肺炎或嘶哮症，至今雖只錄得5個重症，但實際數目應較5宗多，可能只是因為其他患者來院診治較早，且現時醫生應對新冠技術更精進。他另提及，過去兩月，本地亦出現5至6宗或因新冠所致的兒童多系統發炎綜合症個案，多在特定兒童群組出現，引致乙肝、心臟及肺部發炎等；亦有約一成兒童痊癒後出現「長新冠」症狀，味覺及嗅覺受損長達1至2年，認知及思考能力變弱。

另外，劉宇隆指出，導致新一輪爆發的原因很複雜，但是他個人預料是因病毒毒株變異的同時碰上社區抗體下跌，他指污水監測結果顯示70%屬KP.3病毒株，而非早前的病毒株JN.1，最近的污水檢測升則較3月上升達7倍。

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