陳美寶：的士車隊仍以7月投入服務為目標 是否降六成門檻言之尚早 (09:57)

陳美寶表示，條款用六成作為入場門檻是「大家傾出來」，是磋商得出的共識，認為公司均有計過數，尚毋須討論降低門檻。她另強調，會務實地留一些彈性予法例或行政措施，舉例會提早給的士車隊在口岸商場、旅遊設施有更多上落客位。

陳美寶指出，曾預約車隊服務，而當日司機較預約時間早10分鐘到達，其車內設有「三寶」，監控、定位系統和支付系統，司機有禮貌和活力，體驗很好，形容「煥然一新」，認為車隊負責人反映很想做好品牌而非「濫竽充數」。

至於到時限未達標的公司會否被「DQ」，陳美寶亦認為言之尚早，她指看到其他幾個車隊非常努力，透露現時各家公司除招聘司機外，亦努力購置新車和電動車，還有其他公司就著充電地方和設施從旁幫助。

另外，陳美寶透露，本港有第三方平台已經接觸了數個車隊，希望協助各個車隊建立一站式的介面，商討進展到不錯，當局希望統一叫車平台能夠和車隊在同步上線，強調技術並不難。