屯門紫田村兩年輕男女疑服藥自殺　昏迷送院搶救 (22:18)

警方臨時封鎖由貨櫃改建而成的單位，並入內調查搜證，涉事單位出入口有一個「裝修貨倉」招牌。附近村民表示，該貨櫃為劏房，住戶近期始搬入居住，並不認識兩事主。案件暫列企圖自殺，事件起因仍有待警方深入調查。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

年輕人專線：

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

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