屯門紫田村兩年輕男女疑服藥自殺　昏迷送院搶救 (22:18)

【22:18更新】今晚(16日)8時許，警方接報指屯門紫田村一單位有兩年輕男女疑服藥企圖自殺，兩人昏迷由救護車送往屯門醫院搶救。據報，其中一名事主父親收到懷疑尋短訊息，遂要求鄰居協助了解，鄰居揭發事件，並報警求助。現場消息指，男事主18歲、女事主16歲，兩人關係仍有待調查。
警方臨時封鎖由貨櫃改建而成的單位，並入內調查搜證，涉事單位出入口有一個「裝修貨倉」招牌。附近村民表示，該貨櫃為劏房，住戶近期始搬入居住，並不認識兩事主。案件暫列企圖自殺，事件起因仍有待警方深入調查。
防止自殺求助熱線
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
明愛向晴軒：18288
人生熱線：8100 8012
年輕人專線：
香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)
生命熱線：青少年生命專線 2382 0777
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