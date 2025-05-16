明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

2消防員涉強姦案　首被告稱無意與女事主發展成戀人 (21:13)

兩名休班消防員涉嫌強姦26歲女子案，今日（16日）在高院續審。首被告李浩田繼續自辯，控方於庭上讀出李與事主之間的Ig對話信息，提及是李主動聯絡X，又稱讚X「好正」等。控方質疑李為了掩飾他與次被告的惡劣行徑，才砌詞當晚是X在牀上「攝入」兩男的中間。李對此表示不同意。

首被告李浩田續供稱，指他於1994年在內地出生，後來來港生活，2014年他在服裝店工作時認識X，並因為X出色的溝通與銷售技巧，以及X成熟新潮的打扮而留下深刻印象，當時李向店長提起X，但原來X是該店長的女友。翌年，李便加入消防隊。

李續指，此後他與X沒有聯絡，只會偶爾在Ig上讚好對方的動態，至2021年8月才重新聯絡。控方讀出李與X在8月4日的對話信息，指被告先是回覆X的帖文，指「仲以為你去咗外國」，X回覆「Who are you（你是誰）」。後來雙方確認是身份後，開始交代近況，李傳信息稱其正職一個月只需上班9天，閒日會做兼職送貨，又稱以前已覺得X「好正」，想邀約X見面。

惟李在控方盤問下表示，他只是對X感興趣，未曾想過與對方發展成戀人。控方質疑李「做咁多嘢」，但案發當晚見到次被告陳卓軒撫摸X的大腿時，卻什麼也沒說，並指李的說法是砌詞狡辯，實情是X醉後被「你兩個大男人乘人之危」，而李聲稱X在牀上「攝入」兩人中間是想掩飾他們的惡劣行徑，當晚李進入廁所是為了方便陳性侵X。李一概表示不同意。李下周一續接受盤問。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 消防員

上 / 下一篇新聞