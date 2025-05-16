2消防員涉強姦案　首被告稱無意與女事主發展成戀人 (21:13)

首被告李浩田續供稱，指他於1994年在內地出生，後來來港生活，2014年他在服裝店工作時認識X，並因為X出色的溝通與銷售技巧，以及X成熟新潮的打扮而留下深刻印象，當時李向店長提起X，但原來X是該店長的女友。翌年，李便加入消防隊。

李續指，此後他與X沒有聯絡，只會偶爾在Ig上讚好對方的動態，至2021年8月才重新聯絡。控方讀出李與X在8月4日的對話信息，指被告先是回覆X的帖文，指「仲以為你去咗外國」，X回覆「Who are you（你是誰）」。後來雙方確認是身份後，開始交代近況，李傳信息稱其正職一個月只需上班9天，閒日會做兼職送貨，又稱以前已覺得X「好正」，想邀約X見面。

惟李在控方盤問下表示，他只是對X感興趣，未曾想過與對方發展成戀人。控方質疑李「做咁多嘢」，但案發當晚見到次被告陳卓軒撫摸X的大腿時，卻什麼也沒說，並指李的說法是砌詞狡辯，實情是X醉後被「你兩個大男人乘人之危」，而李聲稱X在牀上「攝入」兩人中間是想掩飾他們的惡劣行徑，當晚李進入廁所是為了方便陳性侵X。李一概表示不同意。李下周一續接受盤問。