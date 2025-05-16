警方破黑幫操縱高利貸及非法收債集團拘43人　部分「收數行動組」成員未成年 (19:08)

東九龍總區重案組總督察劉浩德指，該高利貸犯罪集團約於去年中開始運作，於荃灣一個面積約3000呎工廈單位設立「行動中心」，統籌放債、追債及處理犯罪得益等，集團分工清晰，並以不法手段收取高利息，當借貸人無法還款，「收數行動組」便會以淋紅油、恐嚇電話等，威迫借貸人還款，部份「收數」成員更是未成年。

東九龍總區聯同其他警區於周一至周四展開代號「追火」執法行動。其中東九龍總區刑事部探員周二（13日）下午持法庭手令，突擊搜查高利貸集團的行動中心，在單位檢獲約160萬現金、約100部手提電話、約300張SIM卡、73張提款卡、多部手提電腦、約150張借貸紀錄，並在網罪科協助下，發現一個借貸紀錄資料庫，初步點算資料庫連同紙本借貸紀錄，由去年7月至本年5月共涉約5000名借貸人，貸款金額由5000元至10萬元不等，總數約8000萬元。警方在行動中心內拘捕7男3女，包括主理人及骨幹成員，同時亦於全港多區拘捕集團主腦及其他骨幹成員，以及協助處理犯罪得益，包括運送黑錢、傀儡戶口持有人，「收債行動組」成員。

警方於行動中，以串謀無牌放債、串謀以過高利率放債、洗黑錢、串謀刑事毁壞、刑事恐嚇罪共拘捕19男5女，共24名集團成員，年齡介乎12至59歲，分別報稱中學生、文員、運輸工及無業，部分有黑社會背景，現正保釋候查，亦於集團主腦及骨幹成員的住所檢獲現金約220萬，多隻名貴手表，同時採取行動防止約400萬元犯罪得益進一步轉移。

另於「追火」行動期間，東九龍總區機動部隊、警區刑事調查隊及特遣隊亦採取拘捕行動，以刑事毀壞、刑事恐嚇拘捕19名男女，涉及去年8月至今年4月東九龍區18宗非法收債案件有關，各人現正保釋候查。東九龍總區重案組高級督察潘崇禮指，涉案高利貸及非法收數集團已經運作約10個月，為隱藏非法活動，單位大門長期鎖上，門外亦設有閉露電視，長時間監察單位外情况。他指集團成員透過社交媒體以Cold call或短訊，以「借貸優惠」、「無需審批」利誘，亦會自稱持牌財務公司代表，令有財務困難巿民降低戒心，但發放貸款前，扣起三分之一作為「行政費」，實際年息高達100%甚至更高。若無法依時還款，就會額外收取貸款總數約10%作為罰款