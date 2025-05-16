明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警方拘4男1女　涉7宗「猜猜我是誰」及「假冒官員」騙案 (16:24)

警方西九龍總區與油尖警區早前展開打擊電話騙案行動，共拘捕4男1女，分別涉及6宗「猜猜我是誰」及一宗「假冒官員」騙案，被捕者包括兩名14歲少年。案中有5名長者受騙，共損失48萬元。

西九龍總區公眾活動調查組署理總督察黃瀚緯稱，經多個月情報分析及深入調查，鎖定一個「猜猜我是誰」電話騙案集團，昨日（15日）當集團成員向一名90歲女事主收取「保釋金」騙款後，將他們截停並搜獲5萬元現金，探員隨後接觸居於黃大仙的事主，案中她沒有損失。

警方指，涉案一名28歲姓薛本地男子為集團骨幹成員，報稱無業，另包括兩名14歲男童，3人涉嫌以欺騙手段取得財產被捕。連同早前警方拘捕一名32歲男子，警方因應案件共拘4人，經調查他們分別為詐騙集團骨幹成員及收取騙款成員，牽涉另外5宗同類騙案，事主為介乎72至97歲的長者，共損失約48萬元，四人正被扣留調查。

油尖警區刑事調查隊高級督察陸智灝稱，另一宗假冒內地官員騙案於周二（13日）發生，一名45歲本地女事主接獲自稱內地執法部門人員的男騙徒電話，指她在內地從事經濟犯罪活動，要求事主根據指示配合調查及對被調查保密，隨後兩日騙徒多次聯絡事主，向她不斷「洗腦」令事主相信案情嚴重，證據確鑿，急於證明自己清白，繼續按騙徒要求及指示，沒有向其他人透露。直至昨日（15日），騙徒指示事主下午於油麻地會見一名「特務」，簽署一張保密令。事主開始受騙，致電警方反詐騙協調中心報警求助，案件其後轉交油尖警區表接手調查。

油尖警區刑事部迅速展開調查及計劃拘捕行動，於昨晚約8時30分，事主按警方指示，在油麻地眾坊街等候「特務」出現，其後一名本地女子出現接觸事主，自稱是受委派的特務人員，展示假委任證及保密令，並帶備印台指示事主在保密令上打指模及簽名。

事主按照指示後，該名女子攜同保密令準備離開時，埋伏探員立即上前截停涉案女子，以企圖以欺騙手段取得財產罪將她拘捕，並在手袋內起回假委任證、假保密令及一個印台。被捕28歲女子姓邱，報稱無業，現正被警方扣押調查，稍後被暫控有關罪名，於明日（17日）在西九龍裁判法院提堂。

相關字詞﹕騙案 編輯推介

上 / 下一篇新聞