警方拘4男1女　涉7宗「猜猜我是誰」及「假冒官員」騙案 (16:24)

西九龍總區公眾活動調查組署理總督察黃瀚緯稱，經多個月情報分析及深入調查，鎖定一個「猜猜我是誰」電話騙案集團，昨日（15日）當集團成員向一名90歲女事主收取「保釋金」騙款後，將他們截停並搜獲5萬元現金，探員隨後接觸居於黃大仙的事主，案中她沒有損失。

警方指，涉案一名28歲姓薛本地男子為集團骨幹成員，報稱無業，另包括兩名14歲男童，3人涉嫌以欺騙手段取得財產被捕。連同早前警方拘捕一名32歲男子，警方因應案件共拘4人，經調查他們分別為詐騙集團骨幹成員及收取騙款成員，牽涉另外5宗同類騙案，事主為介乎72至97歲的長者，共損失約48萬元，四人正被扣留調查。

油尖警區刑事調查隊高級督察陸智灝稱，另一宗假冒內地官員騙案於周二（13日）發生，一名45歲本地女事主接獲自稱內地執法部門人員的男騙徒電話，指她在內地從事經濟犯罪活動，要求事主根據指示配合調查及對被調查保密，隨後兩日騙徒多次聯絡事主，向她不斷「洗腦」令事主相信案情嚴重，證據確鑿，急於證明自己清白，繼續按騙徒要求及指示，沒有向其他人透露。直至昨日（15日），騙徒指示事主下午於油麻地會見一名「特務」，簽署一張保密令。事主開始受騙，致電警方反詐騙協調中心報警求助，案件其後轉交油尖警區表接手調查。

油尖警區刑事部迅速展開調查及計劃拘捕行動，於昨晚約8時30分，事主按警方指示，在油麻地眾坊街等候「特務」出現，其後一名本地女子出現接觸事主，自稱是受委派的特務人員，展示假委任證及保密令，並帶備印台指示事主在保密令上打指模及簽名。

事主按照指示後，該名女子攜同保密令準備離開時，埋伏探員立即上前截停涉案女子，以企圖以欺騙手段取得財產罪將她拘捕，並在手袋內起回假委任證、假保密令及一個印台。被捕28歲女子姓邱，報稱無業，現正被警方扣押調查，稍後被暫控有關罪名，於明日（17日）在西九龍裁判法院提堂。