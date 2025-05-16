關注組指老鼠煙售價年半升三成反映更多煙民轉投私煙　籲暫緩加味煙禁令 (16:20)

關注組在前年11月發現北角、九龍城和荃灣區共有42個零售點出售老鼠煙，事隔一年半，關注組在本月再度考察上述零售點，發現當中近7成，即29個零售點至今仍販賣老鼠煙。關注組統計每個零售點老鼠煙售價，發現每包老鼠煙平均賣57元，比一年半前的44元高出3成。其中，荃灣川龍街有花店更以每包40元出售老鼠煙，比現時每包香煙須付約66元稅低約四成。

關注組表示，在實地考察時發現有零售商會以「陰陽價」掩人耳目，舉例荃灣有報檔標價每包香煙售價80元，實際卻以52元出售；又例如有店鋪不會為香煙標價、以「買一送一」方式出售老鼠煙，以規避執法部門偵查。

醫衛局早前提出控煙十招，當中包括明年中禁止管有另類煙、2027年第二季禁售加味煙等。關注組召集人盧啟律認為，在現時煙草稅收未回復穩定、更多人轉投私煙市場時，全面禁售加味煙只會加劇私煙文化。他說認同控煙有需要，但不必每每用懲罰方式，認為社會應對煙民有同理心，「唔好妖魔化佢哋」，呼籲政府暫緩推行禁令。