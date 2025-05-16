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西醫蔡淑梅否認濫發免針紙　15名事主獲豁免起訴將作供指控被告 (16:19)

西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」，被控17項不誠實取用電腦罪，另跟丈夫面臨洗黑錢罪，案件今（16日）在區院開審。控方開案陳辭稱，衛生署曾向蔡發指引，當中提及符合豁免接種疫苗「禁忌症」的情况「極少」，質疑蔡以病人患「疫苗恐懼症」為由發逾1.2萬張「免針紙」，包括在單月發出逾6000張，「不是真實反映有關人士的臨床身體狀况」。控方將傳召15名獲免予起訴事主作供，反映被告的不誠實行為。

被告蔡淑梅（64歲，醫生）否認一項曾不誠實取用電腦、16項屬交替控罪的不誠實取用電腦罪，以及一項洗黑錢罪。蔡與其丈夫白偉雄（64歲，退休人士）另否認6項洗黑錢罪受審。

控方今讀出開案陳辭指，被告於2022年1月30日至9月3日間，發出14,385張「免針紙」，其中12,749張以「疫苗恐懼症」或相關原因發出。控方另指出，當年5月底、「疫苗通行證」第三階段開展後，蔡發出的「免針紙」數目急劇上升，包括在6月發出約2305張、7月發出3000張、8月發出6370張，更於9月1日至3日間發出800張；若以蔡的診所營業時間計算，蔡在8至9月間平均花1分多鐘，便發出一張「免針紙」。

控方表示，將在審訊中傳召15名獲免予起訴的事主作供，反映每人獲診症時間短，以及他們身體情况與「疫苗恐懼症」無關等。控方亦會傳召專家證人就「疫苗恐懼症」給予專家意見。

就著蔡淑梅獨自面臨的洗黑錢罪，控方指，相關紀錄顯示，423名獲發「免針紙」的人士，曾透過轉數快向蔡的恒生銀行賬戶轉賬，總額為約57萬元。至於蔡與其丈夫白偉雄面臨的6項洗黑錢罪，控方稱兩人2022年4月在花旗銀行開立聯名戶口，該戶口在涉案時段以現金形式，收取約757萬存款，惟有關交易模式在蔡被捕及停發「免針紙」後突變。控方認為，該757萬收益全部或部分源於蔡發出「免針紙」。

醫衛局助理秘書長：市民大致歡迎新冠疫苗

控方證人、醫務衛生局助理秘書長簡耀俊接受辯方盤問時確認，在涉案時段，政府會因應疫情嚴重性和病人死亡率，調整疫苗政策，重申政府以「科學為本」制定政策。辯方關注，在疫情期間擔任九龍城民政事務專員的簡耀俊，曾否遇上「好驚打針」，甚至就疫苗政策提出申訴的市民？簡稱，印象中「大致大家都係歡迎」，沒有人提出申訴。

另一控方證人、曾草擬接種疫苗相關指引的衛生署高級醫生嚴穎琳供稱，醫生要證明病人不適合接種政府提供的科興及復必泰疫苗，才能批出「免針紙」，並提到醫生在首次評估病人狀况過程中，要「問清楚呢個病人嘅病歷」等。審訊下周一（19日）續，嚴將繼續作供。

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