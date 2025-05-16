六旬男醫生涉濫發免針紙認不誠實取用電腦　還押候判 (14:59)

被告王秉亮（62歲、報稱醫生）現已退休， 他被控各於2022年4月14日、6月2日及6月11日度在香港4度不誠實使用電腦。王另涉6月11日兩度在前述情况外不誠實使用電腦，兩罪存檔法庭。

案情指，2022年2月政府推出疫苗通行證，要求所有人士進入指明處所前須先接種疫苗，除非該人持有可透過醫健通（資助）系統下簽發的醫學豁免證明書。被告於柴灣興華商場營運診所，並參加了疫苗資助計劃。醫健通紀錄顯示由2022年2月11日至6月25日期間，被告共發出6,635份證明書，其中6,591份的生效期間為最高的180天；而該年的9個月內，私家醫生平均只發出38份證明書。全部6,635份證明書均是基於特定醫學原因發出，被告註明病人過敏和患心血管疾病等。

4名事主在有關時間內分別向被告表示患耳咽管功能障礙及自主神經紊亂、懷孕兼接種疫苗後出現紅疹及有家族遺傳病，被告診斷各人1至8分鐘，其間無作檢查和提問，最終向他們發出證明書。被告於2022年9月22日被捕。

控方指被告於1988年從港大醫學院畢業，其後執業至2022年為止。辯方求情指，被告被捕時遭鎖上手銬和戴上頭套，對他而言是恥辱。辯方又指，被告行醫31年，濟世為懷，在屋邨服務，並簡單接受病人提供的理由。法官聞言指「理由係乜？唔使醫生都知道係錯啦」，並關注病人接觸被告時是否已表明欲獲得豁免證明書？辯方確認，指並非被告主動提出。