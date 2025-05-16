漁護署：寵物交易及展示須於指定實體處所　形容網購貓狗與網騙相似 (11:17)

楊莉稱，網購貓狗與網騙很相似，風險亦大，不法分子或會提供假資料，待市民購入寵物後可能發現貓狗品種與聲稱不符、健康存疑等情况，很多時賣家高度匿名及使用假帳戶，難追查真實身分，而當買家問及疫苗紀錄等文件時，賣家則諸多推塘。她稱，漁護署已設立專責調查小組跟進網購貓狗的情况，以及處理相關投訴，如發現涉及詐騙成分會轉介警方跟進；如果網店可提供牌照號碼，市民可致電漁護署熱線2150 7077核實。

她又稱，合法的動物來源包括入口及本地繁殖，前者須提供相關入口證明；以狗隻為例，若本地繁育則需有俗稱「黃紙」的《狗隻繁育者聲明書》，署方會拿取狗隻的DNA檢測，確認屬自家繁育。

香港寵物業商會副會長陳雅芝稱，有寵物店反映生意減少，稱留意到網購平台的貓狗售價平兩至三成，雖然部分價錢較寵物店更貴，但相信對市民來說仍有吸引力。她強調，漁護署對持牌寵物店有定期監察，要求每年續牌，並在空間、通風系統要求、疫苗等方面有一定規範，比起網店對動物福祉更有保障。