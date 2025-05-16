明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

漁護署：寵物交易及展示須於指定實體處所　形容網購貓狗與網騙相似 (11:17)

消委會與漁護署今年初合作研究網購寵物現象，佯裝顧客接觸疑於網上兜售狗隻的13個社交帳戶。結果揭示，全數帳戶皆沒有或未能出示售賣和繁育牌照。漁護署首席獸醫師楊莉今早（16日）於港台《千禧年代》表示，在港售賣寵物必須領有牌照，交易及展示有關貓狗需要在漁護署發出牌照指定的實體處所內進行，賣方亦需要提供健康證明等文件。

楊莉稱，網購貓狗與網騙很相似，風險亦大，不法分子或會提供假資料，待市民購入寵物後可能發現貓狗品種與聲稱不符、健康存疑等情况，很多時賣家高度匿名及使用假帳戶，難追查真實身分，而當買家問及疫苗紀錄等文件時，賣家則諸多推塘。她稱，漁護署已設立專責調查小組跟進網購貓狗的情况，以及處理相關投訴，如發現涉及詐騙成分會轉介警方跟進；如果網店可提供牌照號碼，市民可致電漁護署熱線2150 7077核實。

她又稱，合法的動物來源包括入口及本地繁殖，前者須提供相關入口證明；以狗隻為例，若本地繁育則需有俗稱「黃紙」的《狗隻繁育者聲明書》，署方會拿取狗隻的DNA檢測，確認屬自家繁育。

香港寵物業商會副會長陳雅芝稱，有寵物店反映生意減少，稱留意到網購平台的貓狗售價平兩至三成，雖然部分價錢較寵物店更貴，但相信對市民來說仍有吸引力。她強調，漁護署對持牌寵物店有定期監察，要求每年續牌，並在空間、通風系統要求、疫苗等方面有一定規範，比起網店對動物福祉更有保障。

相關字詞﹕網購寵物 消委會 漁護署 編輯推介

上 / 下一篇新聞